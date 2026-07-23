손흥민, 2경기 연속골+10호 도움… LAFC 전반 2-0 리드

사진=LAFC SNS 캡처

한 번 물꼬를 튼 덕분일까. 손흥민(LAFC)의 발끝이 또 한 번 빛났다.

손흥민이 2경기 연속 득점포를 가동했다. 손흥민은 23일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와의 2026 미국 메이저리그 사커(MLS) 17라운드 홈 경기 전반에 1골 1도움으로 맹활약하며 팀에 2-0 리드를 안겼다.

2경기 연속 득점이다. 손흥민은 지난 18일 지역 라이벌인 LA갤럭시전에서 리그 1호골을 터뜨렸다. 당시 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 이후 처음으로 나선 경기였다. 월드컵 조별리그 3경기에서 단 한 개의 공격포인트도 기록하지 못하는 부진에 빠졌지만 소속팀으로 돌아와 보란듯이 날개를 폈다.

속도와 발끝, 시야 모두 뛰어났다. 전반 11분이었다. 하프라인과 페널티박스 가사이에서 공을 잡은 손흥민은 그대로 쇄도했다. 이어 페널티아크 왼쪽 부근에서 강력한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 상대 수비수 3명이 손흥민 앞에 있었지만 속수무책이었다. 이날 득점으로 통산 솔트레이크전 3경기에서 5득점 2도움을 기록했다.

전반 40분에는 드니 부앙가의 쐐기골에 기여했다. 역습 상황에서 마티외 슈아니에르에게 패스를 건넸다. 슈아니에르는 전방에 있던 부앙가에게 긴 침투패스로 이어줬다. 이를 받은 부앙가가 수비수 2명을 제치고 골문을 갈랐다. 손흥민의 세컨드 어시스트로 기록됐다. 손흥민의 올 시즌 리그 10번째 도움이다. 손흥민은 다시 도움 단독 1위로 올라섰다.

LAFC는 손흥민의 맹활약을 앞세워 2-0으로 앞선 채 전반을 마쳤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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