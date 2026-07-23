김수현, 1년4개월 공백 무색…광고 제품 '품절'

배우 김수현이 약 1년4개월 만의 복귀 활동인 광고 캠페인에서 제품 품절을 이끌어내며 변함없는 영향력을 입증했다.

23일 패션업계에 따르면, 김수현이 참여한 글로벌 패션 브랜드 '벤치(BENCH)'의 신규 컬렉션 캠페인 공개 직후 그가 착용한 데님 재킷을 비롯한 주요 의류 제품이 공식 온라인 스토어에서 잇따라 전 사이즈 품절됐다.

김수현 필리핀 벤치 광고 여름화보

벤치 측은 소비자들의 관심이 실제 구매로 이어지며 높은 판매 전환 효과를 기록했다고 해석했다. 앞서 김수현은 필리핀 현지에서 진행된 이번 촬영을 통해 복귀 후 첫 공식 행보를 알린 바 있다.

김수현은 과거 고(故) 김새론과 관련된 허위 사실 유포 및 루머로 활동을 중단했으나, 해당 의혹에 대해선 사실무근이라고 항변해왔다. 허위 사실을 유포한 혐의로 가로세로연구소 운영자 김세의가 최근 구속 송치되면서, 해당 건은 새 국면을 맞았다.

성공적인 광고 복귀로 청신호를 켠 김수현은 차기작인 디즈니+ 오리지널 시리즈 '넉오프' 공개를 앞두고 조심스럽게 활동 재개 수순을 밟는 모양새다.

<뉴시스>

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