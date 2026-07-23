한국·아세안, 문화유산 협력 본격화…3년 공동사업 추진

22일 부산 웨스틴 조선 부산 호텔에서 열린 국가유산청-주한아세안대사단 간담회에서 허민 국가유산청장이 아세안 대사들과 문화유산 분야 협력 방향을 논의하고 있다. 국가유산청 제공

한국과 아세안이 문화유산을 매개로 한 협력 범위를 한층 넓힌다. 공동 연구와 디지털 콘텐츠 개발은 물론 기후변화와 재난 대응까지 아우르는 중장기 협력사업을 추진하며 문화유산 분야의 전략적 파트너십을 강화한다.

23일 국가유산청은 아세안사무국, 유네스코 아시아·태평양 무형유산센터와 함께 지난 22일부터 부산에서 제8차 한-아세안 문화유산 협의체 운영회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 제48차 유네스코 세계유산위원회 부대행사로 마련됐으며, 허민 국가유산청장을 비롯해 주한 아세안 대사단과 아세안 11개국 문화유산 담당 기관 관계자 등 50여 명이 참석했다. 참석자들은 문화유산을 기반으로 한 지속 가능한 국제협력 방안을 논의하고 향후 공동 사업 추진 방향을 공유했다.

2022년 출범한 한-아세안 문화유산 협의체는 한국과 아세안 회원국이 문화유산 분야의 협력 의제를 발굴하고 정책과 경험을 공유하기 위해 운영되고 있다. 그동안 문화유산 보존과 활용, 인적 교류 등을 중심으로 협력해왔으며, 이번 회의에서는 이를 한 단계 확장한 중장기 협력 방안이 중점적으로 다뤄졌다.

특히 이번 운영회의는 아세안 사회문화공동체 비전과 문화예술 전략을 연계해 향후 문화유산 협력의 방향성을 구체화하는 자리로 마련됐다. 문화유산 보존을 넘어 디지털 기술 활용과 문화산업 연계, 기후위기 대응 등 미래 과제까지 협력 범위를 확대하는 데 의미를 뒀다.

회의에 앞서 22일 웨스틴조선 부산에서는 국가유산청과 주한 아세안 대사단 간담회가 열렸다.

허민 국가유산청장은 이 자리에서 “문화유산은 국경을 넘어 사람과 사람을 연결하는 공동의 가치”라며 “이번 회의가 문화유산을 매개로 상호 신뢰를 더욱 공고히 하고 공동 번영을 위한 미래지향적 협력 관계를 강화하는 이정표가 되기를 바란다”고 말했다.

이어 벡스코에서 열린 운영회의에서는 국가유산청이 오는 2026년부터 2029년까지 추진할 한-아세안 공동협력 사업 계획을 발표했다.

한-아세안 협력기금을 기반으로 추진되는 이번 사업은 아세안 문화유산 공동 연구조사와 보존 역량 강화, 연구성과 도서 발간, 실감형 디지털 콘텐츠 개발 등을 핵심 과제로 삼았다. 각국 문화유산의 조사와 기록을 체계화하는 동시에 디지털 기술을 접목해 활용 가치를 높이고, 문화유산의 지속 가능한 보존 기반을 마련하는 데 초점을 맞춘다.

아세안사무국도 회의에서 아세안 문화예술 전략(2026~2035)을 소개하며 향후 문화·예술 정책 방향과 회원국 간 협력 계획을 공유했다. 참석자들은 한국과 아세안이 각자의 정책 방향을 연계해 시너지 효과를 낼 수 있는 방안에 대해서도 의견을 나눴다.

회의 참석자들은 공식 일정 이후 제48차 유네스코 세계유산위원회 부대행사인 대한민국관(K-Heritage House)을 둘러보고, 유네스코 세계유산 우선등재목록에 오른 한국전쟁기 피란수도 부산의 유산 가운데 하나인 유엔기념공원과 KF아세안문화원을 방문해 한국의 문화유산과 국제협력 사례를 살펴봤다.

23일에는 KF아세안문화원에서 국가별 주요 문화유산 국제협력 사례와 국내 아세안 문화유산 유관기관의 활동을 공유하고, 공동협력 사업의 세부 추진 방안과 향후 협력 방향에 대한 논의가 이어졌다.

국가유산청은 이번 운영회의를 계기로 문화유산 창조산업을 비롯해 디지털 기술 활용, 기후변화와 재난 대응 등 다양한 분야에서 실질적이고 지속 가능한 양방향 협력 체계를 구축해 나갈 계획이다.

국가유산청 관계자는 “향후 3년간 공동협력 사업을 본격적으로 추진하고 한-아세안 문화유산 협력 전략을 보다 체계적으로 마련해 나갈 계획”이라며 “문화유산을 매개로 한 국제협력을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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