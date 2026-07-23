BYD코리아, 맨시티 방한 맞이 티켓 이벤트

BYD코리아가 글로벌 파트너인 맨체스터 시티 FC(맨시티)의 방한을 맞아 전국 34개 전시장에서 경기 티켓과 굿즈를 제공하는 고객 이벤트를 연다.

이번 프로모션은 '2026 쿠팡플레이 시리즈'와 연계해 마련됐다. 7월 24일부터 8월 2일까지 진행되는 '드라이브 투 매치데이(BYD x Manchester City: Drive to Matchday)'에서는 전시장 방문 후 고객 정보를 등록하고 BYD코리아 및 딜러사 공식 SNS를 팔로우한 고객을 대상으로 추첨을 통해 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 1·2경기 티켓을 증정한다. 같은 기간 BYD 씨라이언 6 DM-i 계약 고객에게도 추첨을 통해 1~2등석 경기 티켓을 제공한다.

이어 8월 14일부터 17일까지는 '비욘드 매치데이(BYD x Manchester City: Beyond Matchday)' 이벤트를 실시하기로 했다. 전국 BYD 전시장에서 방문 및 시승을 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 맨체스터 시티 관련 굿즈를 증정할 예정이다.

BYD는 지난 2월 맨체스터 시티 FC와 글로벌 파트너십을 체결했으며, 최근 파리 생제르맹(PSG)과도 글로벌 파트너십을 맺는 등 스포츠 마케팅을 확대하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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