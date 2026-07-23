[온탕냉탕] 월드컵 ‘붉은 악마’ 변신 방탄소년단 → 박나래 전 매니저 구속

한 주 동안 다양한 사건·사고들이 스타들을 웃고 울게 했다. 월드컵을 통해 전 세계 축구팬과 만난 그룹 방탄소년단부터 이관개방증 악화로 하반기 활동에 빨간불이 켜진 가수 겸 배우 아이유까지 세계비즈앤스포츠월드가 한 주간 있었던 스타들의 이슈를 정리했다.

▲방탄소년단, 북중미 월드컵 하프타임쇼 장악

그룹 방탄소년단(BTS)이 월드컵 하프타임 쇼를 화려하게 장식했다.

방탄소년단은 지난 20일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 하프타임 쇼 무대에 올랐다. 이들은 스페인과 아르헨티나가 전반전을 마친 이후 등장했다. 붉은악마가 연상되는 의상을 입고 다이너마이트(Dynamite)를 불렀다. 해당 노래는 미국 빌보드 메인 송 차트 핫 100 1위에 오른 히트곡이다. 세계적 축제에 어울리는 행복을 주제로 삼은 게 특징이다.

이날 하프타임 쇼는 세계 축구 관리 기구인 피파(FIFA)가 미국 슈퍼볼 하프타임 쇼의 문화적 성공을 재현하고자 최초로 시도한 대형 프로젝트다. 소외 지역 아동의 교육 기회 확대를 위한 자선 기금을 조명하는 취지도 더해졌다.

멤버들은 “월드컵 결승전 첫 하프타임 쇼에 서게 돼 영광”이라며 “전 세계 아미(팬덤명) 영향력 덕분에 이 무대까지 올 수 있었다고 생각한다. 지켜봐 준 모든 분들께 감사하다”고 덧붙였다.

▲하지원, 한국 배우 최초 팬웨이 파크 시구

하지원이 한국 배우 최초로 미국 메이저리그(MLB) 펜웨이 파크 마운드에 올랐다.

하지원은 23일 미국 매사추세츠주 보스턴 펜웨이 파크(Fenway Park)에서 열리는 MLB 정규 시즌 보스턴 레드삭스와 볼티모어 오리올스의 경기에 시구자로 나섰다. 메이저리그를 대표하는 역사적인 구장인 펜웨이 파크에서 진행되는 이번 시구는 한국 배우로서 최초로 진행됐다.

이번 행사는 스포츠와 엔터테인먼트의 만남을 통해 전 세계 팬들과 소통하고자 하는 MLB의 지속적인 글로벌 노력의 일환으로 마련됐다. 원래 시구 예정일은 전날이었으나 비로 경기가 취소되면서 이날로 미루어졌다. 이날 보스턴 레드삭스는 볼티모어 오리올스와 경기에서 6-3으로 이겼다.

시구 전 하지원은 “열심히 연습해온 만큼 멋진 모습을 보여드리고 싶다. 보스턴 레드삭스 선수들에게 승리의 기운을 전파하는 것은 물론, 현장에서 MLB 야구를 관람하는 한인 교민들을 비롯해 전 세계 야구팬 여러분과 소중한 순간을 함께하고 싶다”라고 소감을 밝혔다.

▲나홍진 감독, 뉴욕아시아영화제 액션시네마상 수상

나홍진 감독의 신작 영화 호프(HOPE)가 제25회 뉴욕 아시아 영화제에서 액션시네마상을 수상했다.

호프는 올해 뉴욕아시아영화제 센터피스 프레젠테이션 부문에 초청돼 지난 20일 북미 프리미어를 개최했다. 2002년 출범한 뉴욕아시아영화제는 북미를 대표하는 아시아 영화제로, 센터피스 프레젠테이션은 영화제가 가장 주목하는 작품을 소개하는 대표 섹션이다.

나 감독은 장르 영화 발전에 기여한 영화인에게 수여되는 다니엘 A. 크래프트 우수 액션시네마상을 수상하는 영예를 안았다.

해외에서의 쾌거와 함께 국내 박스오피스 흥행세도 매섭다. 23일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 호프는 누적 관객 수 253만3448명을 기록했다. 지난 15일 개봉 이후 3일 만에 100만 명, 5일 만에 200만 명의 관객을 돌파하며 올해 최단 흥행 기록을 세웠다.

▲아이유, 이관개방증 악화…하반기 활동 차질

가수 겸 배우 아이유가 고질적인 이관개방증 증세 악화로 고양 콘서트와 새 앨범 발매 일정을 연기했다.

아이유는 20일 팬 플랫폼을 통해 최근 밤낮으로 귀 질환 증상이 이어지며 노래를 할 때 본래 컨디션을 찾기 힘든 상황이 반복되고 있다고 밝혔다.

이번에 악화된 이관개방증은 고막 안쪽 이관이 비정상적으로 계속 열려 있는 질환으로, 지난 2022년 아이유의 다큐멘터리를 통해서도 치료 과정이 공개된 바 있다. 노래를 부를 때 가해지는 압력으로 인해 증상이 유발될 수 있으며, 마치 큰 통 속에서 말하는 듯한 울림 현상이 지속된다.

아이유는 “정규 6집이 될 앨범의 프로모션 역시 공연, 투어가 메인이었던 만큼 부득이하게 앨범의 발매 시기 역시 조금 미뤄야 할 것 같다”며 “기다림이 너무 길어지지 않도록 제가 할 수 있는 최선을 다해서 최대한 빨리 새 앨범과 공연으로 돌아오겠다. 조금만 기다려 달라”고 당부했다.

▲“회사 매출 10% 주면”…박나래 전 매니저 구속

방송인 박나래에게 회사 자금 유용 의혹을 폭로하겠다며 거액을 요구한 전 매니저가 구속됐다. 전 매니저는 박나래를 상대로 허위 사실을 폭로하겠다고 협박하며 거액의 금전을 요구한 것으로 알려졌다.

21일 서울 용산경찰서는 공갈미수와 업무상 횡령 등 혐의로 박나래의 전 매니저 신모씨를 지난 16일 구속했다고 밝혔다.

신씨는 ‘박씨가 회사 자금을 전 남자 친구 등에게 사적으로 사용했다’는 취지의 주장을 하며 박나래 측에 2024년 회사 매출의 10%에 해당하는 돈을 요구한 혐의를 받는다. 신씨는 박나래 회사의 자금 약 3000만원을 빼돌린 혐의도 받고 있다.

▲참교육 피오, 제주서 교통사고

그룹 블락비의 멤버 피오가 제주에서 승용차에 부딪히는 교통사고를 당한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

22일 제주서부경찰서에 따르면 피오는 지난 19일 오후 9시56분쯤 제주시 한림읍 금능리 한 길거리에서 길을 건너다 차량에 치이는 사고를 당한 것으로 파악됐다.

피오는 신고를 받고 출동한 소방당국에 의해 제주시 한 종합병원 응급실로 이송됐다. 그는 팔과 무릎 등에 찰과상을 입고 치료받았지만, 부상 정도는 크지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 사고 당시 차량을 몰던 A씨가 음주운전이나 신호위반은 아닌 것으로 확인됐다고 밝혔다. 정확한 사고 경위는 조사 중이다.

한편 피오는 최근 넷플릭스 오리지널 드라마 참교육에서 봉근대 역을 맡았다. 참교육은 넷플릭스 한국 시리즈 중 역대 4위에 오르는 등 글로벌적인 호응을 얻고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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