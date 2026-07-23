배우 임형준이 과거 2~3억원대에 마련했던 첫 집의 현재 시세를 언급했다.

23일 방송되는 MBC TV 예능프로그램 '구해줘! 홈즈'에서는 서울 중심부의 2억원대 아파트를 찾는다. 이날 임장에는 임형준과 배우 정이랑, 코미디언 김숙이 참여한다.

23일 방송되는 MBC TV 예능프로그램 '구해줘! 홈즈'에서는 서울 중심부의 2억원대 아파트를 찾는다. 이날 임장에는 임형준과 배우 정이랑, 코미디언 김숙이 참여한다. MBC 제공

사전 녹화에서 세 사람은 고급 빌라와 아파트가 밀집한 서울 용산구 한남동을 찾았다.

김숙과 임형준은 각각 2억~3억원대에 마련했던 첫 집이 현재 20억원을 훌쩍 넘는 시세가 됐다고 밝혔다.

임형준은 과거 MBC 예능프로그램 '오늘 밤만 재워줘'에 공개됐던 자신의 서울 아파트에 대해 "그리울 때마다 한 번씩 찾아본다"고 말했다.

이들은 한남동의 고급 주거지와 같은 생활권에 있는 아파트도 둘러본다.

해당 아파트는 오래된 건물이지만 넓고 반듯한 내부 구조를 갖췄다. 출연진은 과거 단국대학교가 한남동에 있었던 당시의 사진과 분양 공고를 살펴본다.

임형준과 정이랑은 분양 공고를 보던 중 서울 사투리로 1970년대 해당 아파트에 사는 신혼부부를 연기한다. 동묘앞역에서 도보 1분 거리에 있는 아파트도 소개된다.

이 아파트는 애니메이션 '신비아파트'의 모티브가 된 곳으로 알려졌으며, 과거 MBC 예능프로그램 '무한도전'에서 '연예인 아파트'로 등장했다. 서울 미래유산으로 지정됐으며 방탄소년단(BTS)의 '아이 니드 유'(I NEED U) 뮤직비디오 촬영지로도 알려졌다.

방송에서는 국내 최초의 중정형 구조로 지어진 해당 아파트의 내부가 공개된다.

<뉴시스>

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