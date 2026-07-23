아나운서 겸 방송인 이나연이 자신이 소속된 JTBC의 어려운 사정을 근황 영상으로 전했다.

13일 유튜브 채널 '일단이나연'에 따르면, 이나연은 이날 '저 아직 백수 아닙니다'라는 제목의 영상을 올렸다. 영상에서 그는 헤어와 메이크업을 마친 뒤 운전을 하며 일정을 소개했다.

아나운서 이나연이 JTBC 사옥에서 유튜브 촬영을 하고 있다. '일단이나연' 유튜브 캡처

그는 "지금은 판교로 미팅을 하러 가고 있다"며 "상암으로 넘어가서 골프 녹화를 한다. 아직 하고 있다. 아직은 괜찮다"고 말했다. JTBC 스포츠 방송 진행을 이어가고 있다는 설명이다.

영상에는 이나연이 JTBC 1층 로비에서 온라인 중국어 수업을 받는 모습도 담겼다.

수업을 마친 뒤에는 회사 사정에 대한 언급도 나왔다. 그는 "이런 말 해도 되나? 회사가 어려워서 그런가. 회사 에어컨이 안 나와"라며 "너무 더워. 이게 정말 영향이 있는 걸까? 이런 말 한다고 잘리진 않겠지?"라고 말했다.

이후 그는 스튜디오로 향해 정확한 발음으로 대본을 소화하며 방송인다운 모습을 보였다.

영상 말미에는 앞날에 대한 소회도 남겼다. 그는 "사실 언제까지 보여줄 수 있을지는 저도 잘 모르겠다. 제 마음의 고향과도 같은 곳"이라며 "아직 정해진 건 아무것도 없다"고 전했다. 이어 "그전에는 일단 맡은 일에 최선을 다하고 끝까지 책임지고 프로그램 잘 진행해 보겠다"고 덧붙였다.

앞서 JTBC는 206억원 규모의 유동화 차입금을 상환하지 못해 채무불이행을 선언하고 법원에 기업회생절차를 신청했다. JTBC뿐 아니라 중앙그룹의 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙도 함께 회생절차에 들어갔다.

한편 이나연은 2021년 JTBC 골프 아나운서로 방송계에 데뷔했다. 2022년 티빙 예능 '환승연애 2'에 출연해 얼굴을 알린 뒤 인플루언서로도 활동하고 있다. 아이스하키 선수 남희두와는 현재 공개 열애 중이다.

<뉴시스>

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