체육진흥투표권 도박문제 예방 콘텐츠 공모전 개최…16개 작품 선정·총상금 1430만원

사진=한국스포츠레저 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저는 23일 “국민체육진흥공단, 서울 남대문경찰서와 함께 ‘2026년 체육진흥투표권 도박문제 예방 콘텐츠 공모전’을 열기로 했다. 오는 8월23일까지 작품을 접수받을 예정”이라고 밝혔다.

이번 공모전은 도박문제와 불법도박의 위험성에 대한 인식을 높이고, 국민이 직접 제작한 콘텐츠를 통해 도박문제 예방과 함께 사회적 공감대를 확산하기 위해 마련됐다.

공모 부문은 청소년 도박과 불법도박, 과몰입 등 도박문제 예방을 주제로 영상을 제작하는 ‘숏폼’, 도박문제 예방 사례와 과몰입 완화 경험 등을 소개하는 ‘실천수기’ 등 2개 부문이다.

숏폼은 도박문제의 위험성과 예방을 위한 실천 방안을 담은 1분 이내의 세로형 영상으로 제작해야 한다. 개인 또는 3명 이내의 팀으로 참여할 수 있다.

실천수기는 개인으로만 참여 가능하다. 본인이나 주변인의 도박문제 예방 사례, 과몰입 완화 경험 등을 A4용지 4장 이내로 작성해 제출하면 된다.

이번 공모전은 군 장병과 대학생 등을 포함한 일반 국민 대상의 성인부와 중·고등학생 대상의 청소년부로 구분된다. 숏폼과 실천수기 두 부문에 중복 응모할 수 있다.

공모 기간 종료 후 심사를 거쳐 숏폼 10건과 실천수기 6건 등 16건을 수상작으로 선정하고, 총 1430만 원의 상금을 수여할 예정이다.

숏폼 부문 시상은 성인부 6건과 청소년부 4건 등 총 10건을 선정한다. 성인부는 대상 1건(200만원), 우수상 2건(각 150만원), 장려상 3건(각 100만원)이며, 청소년부는 대상 1건(150만원), 우수상 3건(각 100만원)이다.

실천수기 부문 시상은 성인부와 청소년부에서 총 6건(각 3건)을 선정해 수상자에게 30만원씩 지급한다. 시상식은 오는 9월18일에 진행될 예정이다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 공모전은 도박문제 예방에 대한 국민의 다양한 생각과 경험을 콘텐츠로 표현하고 공유할 수 있도록 마련했다”며 “도박문제의 위험성을 알리고 건전한 이용문화를 확산하는 데 도움이 될 참신한 작품이 많이 접수되길 바란다”고 말했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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