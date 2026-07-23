행복한바오밥, ‘2026 보드게임콘’ 참가…‘해녀’ 대한민국 토이어워드 우수상

사진=행복한바오밥

보드게임 전문기업 행복한바오밥은 지난 16일부터 19일까지 서울 코엑스에서 열린 '2026 보드게임콘' 참가를 마쳤다고 23일 밝혔다.

행사 기간 함께 열린 '콘텐츠페어'에서는 행복한바오밥의 보드게임 '해녀'가 '제12회 대한민국 토이어워드'에서 우수상을 수상했다.

행복한바오밥은 이번 행사에서 토이어워드 수상작인 '해녀' 미니확장을 비롯해 '다다다', '탑텐TV시트콤', '플레이제주', '이레이저', '매치매치', '컬러로' 등 신작 7종을 선보였다.

행복한바오밥은 행사 기간 '해녀', '다다다', '탑텐TV시트콤'이 높은 관심을 받았으며, 신작 '플레이제주'도 관람객들의 호응을 얻었다. '플레이제주'는 캐릭터 브랜드 위어돌스(WEIRDOLLS)와 협업해 제작됐으며, 현장에서는 캐리커처 이벤트와 일러스트레이터 사인회도 함께 진행됐다.

사진=행복한바오밥

행복한바오밥 관계자는 "앞으로도 다양한 콘텐츠 IP와 협업한 보드게임을 지속적으로 선보일 계획"이라며 "신진 작가와 일러스트레이터들이 함께 성장할 수 있는 협업 기회도 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 행복한바오밥은 오프라인 행사 종료 이후 오는 8월 3일까지 '온라인 보드게임콘'을 진행한다. 행사에서는 보드게임콘 출품작과 주요 베스트셀러를 할인 판매하며 자세한 내용은 네이버 브랜드스토어에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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