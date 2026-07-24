비프루브, 다이소 입점한 ‘마린 무기자차 마일드 BIG 선쿠션’ 출시

사진=비프루브

KT&G 계열사 코스모코스(대표 이정훈)의 비프루브(VPROVE)가 다이소 최초 대용량 BIG 선쿠션인 ‘마린 무기자차 마일드 선쿠션’을 출시했다고 24일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 신제품은 일반 선쿠션 대비 넉넉한 용량을 갖춘 ‘빅쿠션’ 콘셉트로 얼굴은 물론 목, 팔, 다리 등 넓은 부위까지 간편하게 사용할 수 있다. 야외활동이 많은 여름철에도 부담 없이 수시로 덧바를 수 있으며 백탁 없이 깔끔하게 밀착되는 것이 특징이다.

특히 ‘비프루브 마린 무기자차 마일드 선쿠션’은 다이소 최초의 대용량 선쿠션으로 기존 소용량 선케어 제품과 차별화된 사용 편의성을 갖췄다. 왕쿠션답게 넉넉한 용량과 사용성을 지녀 얼굴은 물론 바디까지 하나의 제품으로 관리할 수 있다.

본 제품은 인체적용시험을 통해 사용 직후 피부 온도를 최대 4.162℃ 낮추는 쿨링 효과를 확인했으며 가볍고 편안한 사용감으로 무기자차 특유의 뻑뻑한 발림성을 최소화했다. 아울러 안자극 대체 테스트를 완료해 예민한 눈가 주변 피부까지 부담 없이 사용할 수 있도록 설계했다.

비프루브 관계자는 “폭염이 이어지면서 최근에는 자외선 차단뿐 아니라 피부 열 진정 케어까지 고려해서 선쿠션 제품을 선택하는 소비자가 많아졌다”라며 “마린 무기자차 마일드 선쿠션은 다이소 최초의 대용량 선쿠션으로 넓은 부위에도 편리하게 부담 없이 사용할 수 있어 여름철 데일리 대용량 선케어 제품으로 활용도가 높을 것”이라고 말했다.

한편 비프루브는 왕쿠션 출시와 함께 ▲마린 수분 쿨링 선크림 ▲마린 무기자차 마일드 선크림 ▲마린 수분광채 선젤 ▲마린 톤업 커버 선크림 ▲마린 캡슐 선세럼 ▲마린 워터풀 선스틱 등 다양한 선케어 라인업을 운영 중이며 피부 타입과 사용 환경에 맞춰 선택할 수 있는 폭넓은 제품군으로 여름철 토탈 선케어를 제안하고 있다.

비프루브 마린 선케어 라인 전 제품은 전국 다이소 매장 및 온라인 채널에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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