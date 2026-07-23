파우 요치 “어렸을 땐 카메라 무서웠다” 고백 …컴백 앞두고 드러낸 진심

컴백을 앞둔 그룹 파우(POW) 리더 요치의 일상과 진솔한 면모가 공개된다.

23일 소속사 그리드엔터테인먼트 공식 SNS를 통해 공개되는 자체 콘텐츠 ‘그리드 식구들(GRID FAMILY) - 2화 포기를 모르는 사나이’ 편에서는 파우의 리더이자 프로듀서로 활약 중인 요치의 컴백 준비 과정이 담긴다.

요치는 “어렸을 때부터 부끄러움이 많았다. 카메라도 무서웠다”며 내성적인 성격을 털어놓는다. 하지만 “막상 무대에 서면 팬들이 호응해주니까 예전만큼은 무섭지 않다”며 팬들의 응원이 자신을 변화시킨 원동력이었음을 고백한다. 멤버 홍은 “요치 형은 포기를 모르는 사람 같다”며 끈질기게 목표를 향해 달려가는 리더를 곁에서 지켜본 소감을 전한다.

요치는 자신이 주연을 맡은 태국 공포 영화 ‘키사다 파라다이스’ 촬영 현장과 액션 장면 비하인드도 공개한다. 빌보드 코리아 영어 인터뷰 현장까지 공개하며 음악뿐 아니라 다양한 분야에 도전하는 모습을 보여준다. 정빈은 “요치 형은 해야겠다고 마음먹은 일은 끝까지 해내는 사람”, 홍 역시 “잠을 줄여서라도 완벽하게 해낸다”고 성실함과 책임감을 높이 평가한다.

오는 28일 발매되는 새 싱글 ‘FLAVOR’ 제작 과정이 처음으로 공개된다. 전곡 프로듀싱을 맡은 요치는 “팬들이 내 노래를 들었을 때 외로워도 친구가 곁에 있는 것처럼 느꼈으면 좋겠다”고 말한다. 이어 “‘FLAVOR’는 파우와 가장 잘 어울리는 느낌을 생각하며 만들었다. 다섯 멤버 모두 각자의 ‘맛’이 있다.

그 매력을 잘 살릴 수 있도록 작업했다”고 밝힌다. 타이틀곡 디렉팅 현장에서는 프로듀서이자 리더로서의 책임감을 엿볼 수 있다. 요치는 “타이틀곡을 만든 건 처음이다. 회사와 멤버들 모두 마음에 들어 해 정말 뿌듯했다”고 말한다. 마지막으로 “꿈을 위해서는 무엇이든 할 수 있다. 하지 않으면 나중에 후회할 것 같다”며 “저는 포기를 모르는 사나이”라고 힘주어 말한다.

파우가 약 6개월 만에 컴백하는 ‘FLAVOR’는 요치가 전곡 프로듀싱을 맡아 팀만의 음악적 색깔을 더욱 선명하게 담아냈다. 최근에는 기존 발표곡들이 SNS를 중심으로 뒤늦게 입소문을 타며 ‘명곡 맛집’이라는 호평도 이어지는 만큼 이번 새 싱글을 통해 음악성과 화제성을 이어갈 수 있을 것으로 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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