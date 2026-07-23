“마이 패이보릿 진로”... 하이트진로, BTS 뷔와 첫 글로벌 캠페인

하이트진로가 글로벌 앰배서더 방탄소년단(BTS) 뷔와 함께 진로(JINRO)의 첫 글로벌 캠페인을 선보인다.

하이트진로는 23일 글로벌 캠페인 ‘마이 패이보릿 진로(My Favorite JINRO)’의 메인 광고를 공개하고, 디지털 콘텐츠와 소비자 참여형 이벤트, 오프라인 프로모션 등 다양한 마케팅 활동을 순차적으로 진행한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 전 세계 소비자들에게 진로의 브랜드 가치를 친숙하게 전달하고, 일상 속 즐거운 순간을 함께하는 브랜드 이미지를 강화하기 위해 기획됐다.

메인 광고에는 파티에 초대받은 뷔가 장소를 착각하면서 벌어지는 에피소드가 담겼다. 서로 다른 두 파티의 참석자들이 뷔와 함께 진로를 즐기게 되는 반전 전개를 통해 사람과 사람을 연결하고 특별한 순간을 만드는 브랜드라는 메시지를 전달한다.

영상에는 진로의 글로벌 제품 확대 전략을 상징하는 장치도 등장한다. 객실 번호 ‘306호’는 현재 해외 시장에서 판매 중인 레귤러 소주 3종과 플레이버 소주 6종을 의미한다. ‘307호’는 향후 플레이버 소주 제품군을 7종 이상으로 확대하겠다는 계획을 표현했다.

하이트진로는 글로벌 소비자의 다양한 취향을 반영한 제품을 지속적으로 선보이며 해외 주류 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

광고 영상은 진로 글로벌 공식 유튜브와 인스타그램, 페이스북 등 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 확인할 수 있다.

황정호 하이트진로 해외사업본부 전무는 “이번 캠페인은 글로벌 앰배서더 뷔와 함께 진로 브랜드를 전 세계 소비자들에게 알리는 첫 글로벌 캠페인”이라며 “해외 메인스트림 주류 시장에서 영향력을 확대하고 소비자 접점을 넓혀 글로벌 대표 소주 브랜드로서의 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

한편 하이트진로는 이번 광고를 통해 진로의 새로운 글로벌 태그라인 ‘필 더 모먼트(Fill The Moment)’도 공개했다. 소중한 사람들과 함께하는 순간을 진로와 즐거움으로 채운다는 브랜드 철학을 담았다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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