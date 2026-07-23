원팩트, 오늘(23일) 신보 ‘튠드 인’으로 컴백…빈티지+트렌디

그룹 원팩트(ONE PACT)가 자유롭고 트렌디한 매력으로 팬들을 사로잡는다.

원팩트는 23일 오후 6시 새 디지털 싱글 'TUNED IN(튠드 인)'을 발매한다.

마치 주파수를 맞추듯 같은 바이브에 스며들고, 지금 이 순간 서로에게 몰입하는 에너지를 담아낸 앨범이다. 지난 2월 발매한 첫 번째 EP '1'ONLY(원앤온리)' 이후 약 5개월 만에 선보이는 신보다. 1990년대 미국 하이틴 팝스타를 연상시키는 빈티지 무드를 통해 원팩트만의 색깔을 담아냈다.

언제나 팀의 정체성을 잃지 않았던 이전 앨범들과 마찬가지로, 이번 싱글 역시 멤버 태그가 전곡 프로듀싱을 맡아 원팩트만의 음악 세계를 이어간다. 멤버 제이창도 수록곡 작사에 참여했다. 이번 신보에서 원팩트는 더욱 역동적인 무드와 함께 그룹만의 독보적인 색깔을 한층 선명하게 보여줄 예정이다.

타이틀곡 'U so hot(유 쏘 핫)'은 청량한 신디사이저 사운드와 세련된 멜로디가 어우러진 디지코어 장르의 곡이다. 그루비한 드럼과 감각적인 전개 위로, 한눈에 반한 상대를 향한 솔직한 감정과 서툰 설렘을 위트 있게 풀어냈다. 멤버들의 개성 있는 보컬과 랩이 어우러졌다.

타이틀곡 외에도 수록곡 'Whts yo name(왓츠 요 네임)'이 함께 담겼다. 이름조차 모르는 상대에게 단숨에 빠져드는 순간의 감정을 그려낸 팝 댄스곡이다. 몽환적인 코드 진행과 캐치한 멜로디가 어우러져 운명처럼 다가온 첫 만남의 설렘과 꿈인지 현실인지 알 수 없는 감정을 감각적으로 풀어냈다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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