카보베르데 돌풍 이끈 보지냐, 북중미 월드컵 드림팀에 선정

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카보베르데 돌풍을 이끈 골키퍼 보지냐가 팬들이 뽑은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 드림팀에 선정됐다.

보지냐는 23일 FIFA가 발표한 북중미 월드컵 베스트11인 드림팀에 이름을 올렸다. 이번 드림팀은 팬 투표로 이뤄졌다. 보지냐는 골키퍼 부문에서 39.6%의 득표율 1위를 차지했다.

월드컵에 처음 나선 카보베르데는 32강에 오르는 이변을 연출했다. 조별리그 1차전에서 이번 북중미 월드컵 우승팀인 스페인과 0-0 무승부를 거뒀고 우루과이(2-2 무), 사우디아라비아(0-0 무)와 연달아 무승부를 거두며 32강 티켓을 따냈다. 32강에서 리오넬 메시가 이끄는 아르헨티나와 연장까지 가는 접전 끝에 2-3으로 패해 탈락했지만 이번 대회에서 가장 임팩트가 있었다.

드림팀 공격수에는 메시와 함께 킬리안 음바페(프랑스), 엘링 홀란(노르웨이)이 뽑혔다. 음바페는 10골 4도움으로 대회 골든부트(득점왕) 주인공이 됐다.

중원은 ‘도움왕’ 마이클 올리세(프랑스)와 주드 벨링엄(잉글랜드) 골든볼 수상자인 로드리(스페인)가 차지했다.

수비수에는 페드로 포로, 마크 쿠쿠렐라(이상 스페인), 리산드로 마르티네스(아르헨티나), 다요 우파메카노(프랑스)가 이름을 올렸다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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