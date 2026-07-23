로이킴, 공식 팬클럽 3기 모집…콘서트 선예매 등 혜택

가수 로이킴이 공식 팬클럽 3기를 모집하며 팬과 더욱 가까이 호흡다.

로이킴은 지난 22일 공식 SNS를 통해 공식 팬클럽 ‘ROYROSE(로이로제)’ 3기 모집 소식을 알렸다. 오는 27일부터 8월 16일까지 가입 신청을 받는다.

공개된 포스터에는 팬클럽명 ‘ROYROSE’와 함께 ‘OFFICIAL FANCLUB’, ‘RECRUITMENT’ 등 문구가 담겼다. 팬클럽 3기는 2026 단독 콘서트 선예매 기회 등 특전과 더불어 팬 이벤트 참여 기회를 확대할 예정이다.

로이킴은 지난 11일과 12일 팬미팅 'THE ROY KIM SHOW: 말하기·듣기·노래하기'를 개최해 팬들과 뜻깊은 시간을 보낸 바 있다. 로이킴은 “팬들과 직접 이야기를 나누는 시간이 콘서트와는 또 다른 감동이었다”며 변함없는 팬 사랑을 전하기도 했다.

지난 5월 리메이크 앨범 ‘다시 불러 봄 - Bloom Again’을 발표한 로이킴은 예능 프로그램을 비롯해 각종 페스티벌과 대학 축제, 공연 무대를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.

하반기에도 열일을 이어간다. 오는 11월 21일과 22일 양일간 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 연말 단독 콘서트를 개최한다. 매년 연말 공연을 전석 매진시켜온 그는 국내 대표 공연장인 KSPO DOME 입성을 통해 또 한 번 커리어의 새로운 이정표를 세운다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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