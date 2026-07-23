외로운 천재 송강 앞에 나타난 이준영 “내 피아노 소리에만 집중해”

배우 송강과 이준영이 음악을 통해 서로의 상처를 치유해 가는 성장 서사를 예고했다.

tvN 새 토일드라마 ‘포핸즈’(극본 신이원 / 연출 박현석) 측은 강비오(송강 분)와 최정요(이준영 분)의 서사를 담은 2차 캐릭터 티저 영상 2종을 동시에 공개했다.

첫 번째 캐릭터 티저 영상은 콩쿠르 대상 수상에도 불구하고 가족의 억압적인 기대 속에서 외롭게 살아가는 피아니스트 강비오의 일상을 다룬다. 지휘자인 할아버지의 냉담함과 엄마의 완벽주의적 요구 속에서 절망하던 강비오 앞에 어린 시절 콩쿠르 인연인 최정요가 찾아온다. 최정요는 “피아노 재밌게 치는 방법 알려줄게”라며 그에게 다가가고, 강비오는 “행복하게 음악할 수 있는 방법을 찾아보고 싶어”라며 마음을 열기 시작한다.

두 번째 캐릭터 티저 영상에선 한때 궁핍한 환경과 개인적 상처로 인해 피아노를 포기해야 했던 최정요의 사연이 그려진다. 피아노를 멀리하던 최정요는 강비오를 만나 피아니스트의 세계에 다시 발을 들이게 된다. 자신을 챙겨주는 강비오에게 마음의 벽을 허문 최정요가 연주 메이트로서 합을 맞춰가는 모습이 담겨 두 사람의 교감을 기대케 한다.

‘포핸즈’는 음악 천재들이 모인 예술고등학교를 배경으로 청춘들의 우정, 사랑, 경쟁과 성장을 다루는 작품이다.

송강과 이준영이 연주 파트너로 호흡을 맞추는 tvN 새 토일드라마 ‘포핸즈’는 오는 8월 29일 토요일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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