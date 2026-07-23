한국자동차전문기자협회 세 번째 기술 세미나…현대차 ‘플레오스 세미나’ 개최

지난 21일 현대모터스튜디오 고양에서 열린 한국자동차전문기자협회의 세 번째 기술 세미나가 열리고 있다. 이번 세미나에서는 급격하게 빠르게 도입되고 있는 SDV와 OTA 기술과 개발 과정 및 방향에 대해 심도 있는 토론이 이뤄졌다. 한국자동차전문기자협회 제공

한국자동차전문기자협회(회장 이다일∙이하 ‘협회’)가 지난 21일 현대모터스튜디오 고양에서 현대자동차 연구진과 함께 ‘플레오스 세미나’를 개최했다고 23일 밝혔다. 이번에는 급격하게 변화하는 자동차 소프트웨어와 무선 업데이트 등을 중심으로 현재의 기술 개발 방향 등 실무적인 내용들로 구성된 알찬 기술 세미나였다는 평가를 받았다.

이번 세미나는 협회의 세 번째 기술 세미나다 최근 자동차가 소프트웨어 중심으로 빠르게 변화하면서 신차 발표 행사 참가만으로는 이해하기 어려운 자동차 제어 소프트웨어(SDV) 기술과 개발 방향을 보다 깊이 이해하기 위해 마련됐다.

현대자동차에서는 신용진 인포테인먼트플랫폼개발팀 책임, 이인직 음성인식개발팀 책임, 김도한 라이프플랫폼팀 책임, 이종호 포티투닷 팀장이 발표자로 나섰다. 연구진은 차세대 차량 디지털 플랫폼 ‘플레오스 커넥트’, 생성형 인공지능(AI) 기반 차량 비서 ‘글레오 AI’, 서드파티 앱 생태계 구축 전략 등을 소개하며 현대차의 SDV 개발 방향을 설명했다.

이어진 질의응답에서는 무선 업데이트(OTA) 업데이트 전략, AI 음성비서 개발 방향, 개인정보 보호, 차량용 앱 생태계, 글로벌 서비스 확대 계획, SDV 플랫폼의 개념과 경쟁력 등 다양한 주제를 놓고 참석 기자들과 연구진 간 심도 있는 논의가 이어졌다. 특히 기존 신차 발표회에서는 다루기 어려웠던 개발 철학과 기술적 의사결정 과정에 대한 설명이 오가며 실무 중심의 토론이 진행됐다.

한국자동차전문기자협회는 이번 세미나부터 협회원뿐 아니라 자동차 담당 기자들에게도 개방해 자동차 저널리즘의 저변을 확대했다. 앞으로도 자동차 산업의 변화에 발맞춰 기자들의 전문성을 높일 수 있는 기술 세미나와 교육 프로그램을 지속해서 마련할 계획이다.

이다일 한국자동차전문기자협회장은 “자동차 한 대가 나오기까지 개발자들이 오랜 시간 고민하고 연구한 과정과 의도가 기사에는 충분히 담기지 못하는 경우가 많다”며 “이번 세미나는 단순히 새로운 기능을 소개받는 자리가 아니라 개발자들이 어떤 고민 끝에 기술을 만들었는지 직접 듣고 이해하는 자리”라고 소개했다. 이어 “기자들이 기술의 의도까지 이해한 상태에서 보다 깊이 있는 기사를 작성하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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