진화하는 현대차 플레오스, 이 정도 수준이었어?

지난 21일 현대모터스튜디오 고양에서 열린 한국자동차전문기자협회의 세 번째 기술 세미나가 열리고 있다. 이번 세미나에서는 급격하게 빠르게 도입되고 있는 SDV와 OTA 기술과 개발 과정 및 방향에 대해 심도 있는 토론이 이뤄졌다. 한국자동차전문기자협회 제공

현대자동차가 완성되지 않고 끊임없이 진화 발전하는 소프트웨어 브랜드 ‘플레오스’로 미래 경쟁력을 극대화하고 있다. 바로 그 현장을 찾아 직접 기술진의 설명을 들어볼 기회를 가졌다.

한국자동차전문기자협회(회장 이다일∙이하 협회)가 지난 21일 현대모터스튜디오 고양에서 현대차 연구진과 함께 개최한 ‘플레오스 세미나’ 현장이었다. 이제 자동차는 이동하는 피지컬 인공지능(AI)에 점점 가까워지고 있다. 이에 발맞춰 기존 자동차 제조사들도 하드웨어 만큼이나 소프트웨어에 관심을 기울이지 않을 수 없는 현실이다.

김재형 현대차 국내커뮤니케이션팀장은 행사 당일 “플레오스는 완성된 하나의 기능이 아니라, 소프트웨어 업데이트를 통해 지속적으로 기능이 개선되고 소비자 경험이 확장되는 SDV 생태계의 출발점이라고 생각한다”며 “앞으로 소프트웨어가 자동차를 어떻게 변화시키고, 그 변화가 소비자의 경험과 자동차 생태계 전반을 어떻게 바꿔나갈지 긴 호흡으로 지켜봐 달라”고 당부했다.

무엇보다 이제는 하드웨어가 아니라 소프트웨어가 자동차 산업을 이끌어나간다는 명제가 통하는 시대로 변하고 있다. 신용진 현대차 인포테인먼트플랫폼개발팀 책임은 자신을 ‘차량용 소프트웨어를 개발해 온 사람’으로 소개한 후 “과거에는 차량에 들어가는 소프트웨어가 하드웨어를 보조하는 수준으로 어디까지나 부품의 일부였다”면서 “지금은 소비자가 차량을 선택할 때 소프트웨어 경험을 중요한 기준으로 삼기 시작했다”고 소개했다. 실제 신 책임은 “화면이 느리지 않나요?”, “업데이트는 되나요?”, “스마트폰과 잘 연결되나요?”와 같은 소비자 문의가 엔진 성능 만큼이나 많이 나오고 있음을 증언했다.

플레오스는 바로 이러한 변화에 대한 현대차의 대답이다. 바로 자동차 제어용 소프트웨어(SDV)로 기존의 자동차 소프트웨어와는 개념부터가 다르다. 기존 소프트웨어가 출고 전에 모든 기능을 완성해야 했고 한 번 출고된 차량의 소프트웨어를 바꾸기는 매우 어려웠다. 그러나 이제는 무선 업데이트(OTA) 인프라도 생겼고 차가 클라우드와 상시 연결돼 내장 내비도 실시간으로 빠른 길을 탐색할 수 있는 시대다. 이에 최적화된 개념이 SDV인 셈이다.

신 책임은 “저희 개발팀 내부에서 ‘차량이 서버처럼 동작해야 한다’는 표현을 자주 쓴다”며 “서버는 끊임없이 운영되면서 새로운 기능을 배포받고 업데이트되며 외부 서비스와 연결된다. 오늘 구매한 차량이 1년 뒤에는 지금보다 더 좋아질 수 있다는 것, 그것이 SDV의 핵심”이라고 강조했다.

이에 따라 플레오스는 두 가지 기술 방향성을 표방한다. 첫째가 바로 차량 판매 이후 소비자와의 관계다. 기존 차량 소비자는 제조사와 정비나 리콜 정도로 관계를 맺었다면 SDV 구조에서는 OTA 업데이트와 AI 서비스, 앱 생태계를 통해 차량을 사용하는 기간 내내 소비자와 연결된다. 두 번째는 기술의 대중화다. 아무리 좋은 SDV 경험을 만들어도 일부 고가 차종에만 적용된다면 한계가 생기기 때문이다. 현대차가 아반떼에 SDV를 적용한 이유다.

그러면서 현대차는 플레오스를 새로운 플랫폼으로 추진하고 있다. 기존 소프트웨어와의 차별점인데 ‘플레오스 커넥트’라고 부를 수 있다. 한 문장으로 정리하면 현대차의 차세대 차량 디지털 플랫폼이다.

신 책임은 “SDV 시대에는 차량 안의 디스플레이, 음성 인터페이스, 앱, 클라우드 연결, OTA 업데이트, 개인화 엔진이 하나의 플랫폼으로 통합되는데 이것이 바로 플레오스 커넥트”라고 소개한 후 “소비자 데이터와 피드백을 분석했을 때 공통적으로 나오는 불만이 있었다. ‘차는 좋은데 화면이 스마트폰보다 불편하다’, ‘업데이트가 안 된다’, ‘스마트폰에서 쓰던 앱을 차에서는 사용할 수 없다’ 등인데 저희는 이것을 디지털 경험의 격차라고 불렀다”고 설명했다. 이미 스마트폰을 통해 빠르게 향상되는 앱을 경험하는 소비자에게 차량 내 앱 연결성이나 앱 자체의 품질은 정체 상태나 다름없게 느껴졌던 것이다.

플레오스 커넥트는 바로 이러한 배경에서 등장한 개념이다. 신 책임은 “차량 소프트웨어를 제품처럼 만들면 소비자와의 격차는 계속 벌어지기에 서비스처럼, 플랫폼처럼 만들어야 했고 플레오스 커넥트의 개발 방향은 여기에서 출발했다”고 강조했다. 이러한 철학을 바탕으로 플레오스 커넥트는 차량, 클라우드, 사용자, 서비스 네 가지 축으로 개발됐다. 차량이 클라우드와 상시 연결되는 접점이 되고 OTA 업데이트를 배포하고 데이터를 분석하며 AI 서비스를 운영하는 클라우드, 차량 디스플레이, 음성 인터페이스, 스마트폰 앱을 통해 플랫폼을 연결하는 창구로서의 사용자, 내비, 콘텐츠, AI, 서드파티 앱 등 다양한 서비스까지 네 가지 축이다.

지난 21일 현대모터스튜디오 고양에서 열린 한국자동차전문기자협회의 세 번째 기술 세미나에서 발표가 진행되고 있다. 이번 세미나에서는 급격하게 빠르게 도입되고 있는 SDV와 OTA 기술과 개발 과정 및 방향에 대해 심도 있는 토론이 이뤄졌다. 한국자동차전문기자협회 제공

현대차의 자체 AI도 소개됐다. 이인직 현대차 음성인식개발팀 책임은 “플레오스 커넥트를 통해 점점 더 많은 기능과 서비스가 제공될수록 중요한 것은 운전하면서 이를 어떻게 이용하느냐”라며 “그 해답이 바로 현대차의 차세대 AI 기반 차량 비서 ‘글레오 AI’”라고 소개했다.

글레오 AI는 기존 음성인식 명령과 달리 운전자와 대화하며 의도를 파악하고 문제까지 해결하는 생성형 AI 에이전트다. 실제 “에어컨 켜줘” 같은 직설적인 지시를 포함해 “오늘 너무 덥네”와 같은 간접적인 말에도 반응해 에어컨을 켜거나 창문을 여는 것을 제안해 실행한다. 또 처음 차량을 접한 운전자가 “주행 모드를 바꾸는 기능이 어디 있어?”라고 묻는다면 복잡한 메뉴를 직접 찾는 대신 관련 설정 화면으로 바로 안내한다. 이런 식으로 확실히 향상된 음성 대화 시스템을 갖췄다. 여기에 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 AI 서비스로 진화했다. 플레오스 커넥트로 축적된 데이터를 바탕으로 개인별 맞춤 AI 비서로서의 성능을 극대화하고 있다.

마지막으로 현대차는 플레오스 커넥트와 글레오 AI에 이어 플랫폼에서 가동되는 다양한 서비스를 실행하는 앱 생태계도 만들어가고 있다. 김도한 현대차 라이프플랫폼팀 책임은 “애플의 iOS와 구글의 안드로이드가 아무리 뛰어난 운영체제라고 해도 그 위에서 작동하는 앱이 없었다면 오늘날의 스마트폰 생태계는 만들어지지 않았을 것”이라며 “플레오스 커넥트라는 플랫폼과 글레오 AI라는 인터페이스 위에 소비자가 실제로 사용할 수 있는 다양한 서비스가 채워져야 한다. 그것이 서드파티 앱 생태계의 역할이자 제가 하는 일”이라고 소개했다.

운전자가 운전석에 앉는 순간부터 통화 외에는 스마트폰과 단절된다는 점에서 서드파티 앱 생태계는 새로운 차원의 서비스를 제공한다. 특히 기존 자동차 제조사의 경영 특성처럼 수직계열화하는 게 아니라 서드파티 앱 생태계에서 만큼은 외부 협력사들의 참여를 결정했다는 것이 돋보인다.

김 책임은 “내부 경영진도 같은 맥락에서 방향을 명확하게 제시했다”면서 “완성차 회사는 완성차 회사가 잘하는 일에 집중하고 외부 생태계가 더 잘할 수 있는 영역은 외부 파트너에게 맡겨야 한다는 것”이라고 설명했다.

이미 음악, 영상, 예약, 주차, 커머스, 금융 등 각 영역에서 뛰어난 서비스를 제공하는 앱을 외부 협력사로 선정하되 주행 중 안전, 운전자 주의 분산 방지, 데이터 보안 등 차량 환경에서 반드시 지켜야 할 기준 충족 여부도 확인했다. 또 앱 생태계 기반 역시 안드로이드 오토모티브 OS(AAOS)를 기반으로 안드로이드 폰 이용자 누구나 쉽게 차와 스마트폰을 연결할 수 있도록 했다.

하지만 무엇보다 돋보이는 점은 별도의 차량용 콘텐츠 제공과 함께 생활 서비스 및 커머스와의 연결이다. 김 책임은 “차량 이동에는 언제나 목적이 있다”며 “차량은 이용자의 현재 위치와 이동 방향, 목적지, 배터리 잔량까지 실시간으로 파악할 수 있는 플랫폼이다. 이러한 정보가 생활 서비스와 결합되면 새로운 경험이 가능해진다. 충전, 주차, 드라이브스루 사전 주문, 식당 예약 등의 서비스에 차량 데이터가 연결되는 형태”라고 설명했다.

그러면서 “저희가 앱 마켓을 바라보는 관점은 직접적인 수익 창출 수단이라기보다 새로운 소프트웨어 서비스와 사업을 확장하기 위한 기반이자 백본에 가깝다”며 “개방형 생태계가 점차 성숙하고 확장되면 구독 서비스, 콘텐츠, 수입 플랫폼, 파트너십, 차량용 커머스 등 다양한 수익화 기회도 자연스럽게 만들어질 것으로 보고 있다”고 강조했다.

현대차가 새로운 영역으로의 도전을 위해 끊임없이 진화하고 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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