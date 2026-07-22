WKBL, 23일 신인선수 드래프트 지명 순번 추첨식 개최

사진=WKBL 제공

한국여자농구연맹(WKBL)이 신인선수 드래프트 지명 순번 추첨식을 진행한다.

WKBL은 23일 15시부터 서울시 강서구 WKBL 사옥 1층 라운지에서 ‘2026~2027 WKBL 신인선수 드래프트’ 지명 순번 추첨식을 진행한다.

올해 드래프트는 지명 순번 추첨식을 행사 당일(8월 19일)보다 약 3주 앞당겨 진행한다. 각 구단이 확정된 지명 순번과 사전에 트레이드된 지명권을 바탕으로 더 체계적인 드래프트 전략을 수립할 수 있도록 추첨 일정을 조정했다.

추첨 방식은 2025~2026 여자프로농구 정규리그 순위와 포스트시즌 성적에 따라 2개 그룹으로 나눠 그룹별 확률 추첨을 진행한다. 지난 시즌 정규리그 5위 BNK와 6위 신한은행이 1그룹으로 분류돼 각각 50% 확률로 1순위 지명권을 갖는다. 단, 지난 6월에 진행된 신한은행과 BNK의 트레이드(BNK 심수현, 2026~2027 신인선수 드래프트 1라운드 우선 지명권↔신한은행 최이샘)에 따라 추첨 결과와 관계없이 신한은행이 1라운드 1순위 지명권을, BNK가 1라운드 2순위 지명권을 행사한다.

2그룹으로 분류되는 나머지 4개 팀은 3~6순위 지명권을 놓고 정규리그 순위, 챔피언결정전 진출 및 우승 여부에 따라 차등 확률을 부여받는다. 우리은행 50%, 하나은행 35%, 삼성생명 10%, KB국민은행 5%의 확률이 주어지며, 지난 5월 삼성생명과 KB의 트레이드(삼성생명 성수연, 2026~2027 신인선수 드래프트 1라운드 우선 지명권↔KB 이다연)에 따라 삼성생명의 지명 순번이 KB보다 앞설 경우 양 팀의 1, 2라운드 지명 순번이 맞바뀐다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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