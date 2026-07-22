​ 사랑이 온다 포스터. 출처=안희연 SNS

그룹 EXID 출신 배우 안희연(하니)이 개인사 논란 및 결혼 연기 이후 처음으로 공식 석상에 모습을 드러냈다.

22일 서울 구로구 더세인트에서 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’ 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 연출을 맡은 홍석구 감독을 비롯해 배우 하석진, 안희연, 박유나, 배정남, 권해효, 윤유선, 류승수, 진경 등이 참석해 작품을 소개했다.

‘사랑이 온다’는 과거 가슴 아픈 이별을 겪었던 두 남녀가 8년 만에 재회하며 펼쳐지는 애틋한 로맨스를 그린 드라마다. 안희연은 극 중 가혹한 현실 속에서도 치열하게 생계를 이어가는 반찬가게 직원 한규림 역을 맡아 극을 이끈다.

특히 이번 작품은 안희연이 정신의학과 전문의 겸 방송인 양재웅과의 결혼 연기 소식을 전한 후 선보이는 첫 복귀작이라는 점에서 취재진의 이목이 쏠렸다. 안희연은 지난 2022년 6월 양재웅과 열애를 인정한 뒤 2024년 9월 결혼을 발표했으나, 양재웅이 운영하는 병원에서 환자 사망 사고가 발생하면서 결혼 일정을 잠정 연기한 바 있다.

이날 안희연은 복귀 소감과 함께 솔직한 심경을 밝혔다. 안희연은 “개인적인 일로 많은 분들께 심려를 끼쳐드려 죄송스러운 마음”이라며 “이 자리에서 개인적인 이야기를 전하는 것이 송구스럽다. 정말 많은 분이 마음을 다해 만든 작품인 만큼, 제 개인사로 인해 노고에 누가 되지 않기를 바라는 마음이 크다”고 고개를 숙였다.

이어 “당연히 KBS 주말드라마의 중책을 맡는 것에 부담감이 있었지만, 이는 내가 감당해야 할 몫이라고 생각한다”며 “주말극을 통해 시청자분들을 만날 수 있어 감사하며, 한규림이라는 인물을 통해 위로와 희망, 사랑을 전하고 싶다”고 덧붙였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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