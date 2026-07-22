“20대라 해도 믿겠네”…김혜수, 하늘색 레이스 미니원피스 완벽 소화 [스타★샷]

김혜수가 미니 원피스를 입고 우월한 미모를 선보였다. 출처=김혜수 SNS

배우 김혜수가 감각적인 패션 센스와 여전한 동안 미모를 과시하며 신작에 대한 기대감을 높였다.

지난 21일 김혜수는 자신의 SNS를 통해 “#지금 불륜이 문제가 아닙니다 #7월31일 금요일 오후 8시”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김혜수는 소파에 앉아 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 특히 정교한 레이스 디테일이 돋보이는 하늘색 미니원피스에 검은색 숏부츠를 매치해 사랑스러우면서도 세련된 스타일링을 완성했다. 여기에 내추럴한 웨이브 헤어와 화사한 메이크업이 어우러져 나이를 가늠하기 힘든 미모를 발산했다.

한편 김혜수가 주연을 맡은 쿠팡플레이 시리즈 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’는 오는 31일 오후 8시 첫 공개된다. 김혜수는 극 중 자수성가한 인기 인플루언서이자 CEO인 경희 역을 맡아 열연을 펼칠 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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