타이어뱅크, 이동국과 출산장려 캠페인 광고 공개

타이어뱅크가 축구선수 출신 방송인 이동국을 출산장려 캠페인 광고모델로 발탁하고 신규 TV 광고를 공개했다고 밝혔다.

이번 광고는 출산과 육아의 가치를 알리고 출산 가정을 사회가 함께 응원하자는 취지로 제작됐다. 이동국이 연설하는 형식으로 구성됐으며, “아이들은 나라의 희망입니다”라는 메시지와 함께 타이어뱅크의 출산 지원 혜택을 소개한다.

이동국은 선수 은퇴 이후 방송 활동을 이어가며 1남 4녀를 키우는 일상을 공개해 왔다. 타이어뱅크는 다섯 자녀의 아버지로서 보여준 친근하고 가족적인 이미지가 캠페인 취지와 부합한다고 판단해 광고모델로 선정했다.

타이어뱅크는 2024년부터 고객을 대상으로 출산장려 캠페인을 운영하고 있다. 첫째와 둘째 자녀를 출산한 가정에는 타이어 구매 가격의 50%를 할인하고, 셋째 이상 출산 가정에는 타이어를 무상으로 지원한다. 출산 이후 증가하는 가계 부담 가운데 차량 유지에 필요한 타이어 교체 비용을 줄이겠다는 취지다.

타이어뱅크 관계자는 “이동국 씨가 보여준 가족적인 이미지가 출산 가정을 응원하는 캠페인의 방향과 잘 맞는다”며 “광고를 통해 출산과 육아를 함께 응원하는 분위기가 확산되길 기대한다”고 말했다.

이어 “저출생 문제는 정부나 개별 가정만의 문제가 아닌 사회 전체의 과제”라며 “기업이 할 수 있는 방식으로 출산 가정에 실질적인 지원을 이어가겠다”고 덧붙였다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]