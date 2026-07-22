펄어비스, 북미·유럽 모험가 200명과 ‘검은사막 하이델 연회’

펄어비스가 검은사막 북미·유럽 서비스 10주년을 맞아 글로벌 이용자들과 함께하는 대규모 오프라인 행사로 소통에 나선다. 행사에서는 향후 업데이트 계획을 공개하는 것은 물론, 신규 클래스와 신규 지역 등 차기 콘텐츠에 대한 힌트도 공개될 예정이어서 이용자들의 기대감이 커지고 있다.

펄어비스는 ‘검은사막 2026 하이델 연회 in SoCal’을 오는 26일 미국 캘리포니아에서 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 하이델 연회는 검은사막 북미·유럽 서비스 10주년을 기념해 마련된 행사다. 북미와 유럽 지역 모험가 200여 명이 참석하는 대규모 오프라인 이벤트로 진행된다.

펄어비스는 지난 10년간 검은사막과 함께한 이용자들을 위한 다양한 현장 프로그램을 준비했다. 북미와 유럽 모험가들이 직접 참여하는 코스프레 콘테스트를 비롯해 다양한 경품을 받을 수 있는 액티비티 존 등 체험형 이벤트를 운영하며 축제 분위기를 더할 예정이다.

행사의 핵심은 향후 업데이트 콘텐츠를 공개하는 쇼케이스다. 펄어비스는 연회에서 앞으로 선보일 주요 업데이트 계획을 발표할 예정이며, 해당 쇼케이스는 검은사막 공식 유튜브와 치지직을 통해 9개 언어로 생중계된다.

행사를 앞두고 공개된 티징 콘텐츠도 이용자들의 관심을 끌고 있다. 에다니아 파트 2를 암시하는 이미지와 함께 신규 클래스가 사용하는 것으로 추정되는 리볼버 무기 이미지가 공개되면서 다양한 추측이 이어지고 있다.

앞서 지난 16일에는 검은사막 공식 유튜브를 통해 약 1분 분량의 신규 클래스 티징 영상도 공개됐다. 영상에는 신규 클래스의 음성과 함께 이름을 유추할 수 있는 힌트와 코드네임 등이 담겨 이용자들의 기대감을 높였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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