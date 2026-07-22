엘라스트, 25일 서울서 아시아 투어 피날레…글로벌 존재감 확인

그룹 엘라스트(E’LAST)가 아시아 투어의 마지막을 화려하게 장식한다.

엘라스트는 오는 25일 서울 마포구 쇼킹 케이팝센터에서 ‘ORBIT : IN-OUR RHYTHM IN SEOUL’을 연다. 지난 4월부터 진행된 아시아 투어의 마지막 일정이다. 현장을 찾을 팬들에게 오래도록 기억될 추억을 선사할 전망이다.

지난 3월 두 번째 디지털 싱글 ‘Tame’을 발매 후 본격적인 아시아 투어를 시작한 엘라스트는 4월 상하이 팬미팅을 시작으로 홍콩, 도쿄, 대만, 오사카 등 주요 도시를 순회했다. 팬미팅 및 공연 현장에는 이들을 보기 위한 팬들로 인산인해를 이뤘고, 엘라스트는 무대 안팎에서 팬들과 한층 더 가까이 소통했다.

투어 기간 ‘Crazy Train’, ‘Thrill’, ‘Dangerous’, ‘Gotham’ 등 다양한 곡으로 무대를 채운 엘라스트는 파워풀하면서도 화려한 퍼포먼스로 현지 팬들의 환호를 끌어냈다. 멤버들은 각 나라 감성을 담아낸 커버곡 무대까지 더했다.

아시아 전역을 누비며 국내외 팬들과 추억을 만든 엘라스트는 오는 25일 서울 공연으로 아시아 투어의 마침표를 찍는다. 감동과 여운으로 가득한 서울 공연을 통해 하반기에도 열일을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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