넷마블 ‘뱀피르’, 일본 이용자도 함께 뛴다…‘글로벌2’ 오픈

넷마블이 MMORPG ‘뱀피르’의 서비스 권역을 일본까지 확대하며 글로벌 이용자 경쟁을 본격화한다.

넷마블은 뱀피르 의 신규 서버 글로벌2를 22일 오픈했다고 밝혔다.

글로벌2는 기존 한국, 대만, 홍콩, 마카오 이용자에 일본 이용자가 새롭게 합류해 함께 플레이하고 경쟁하는 통합 서버다.

이를 기념해 다음달 26일까지 다양한 이벤트를 진행한다.

먼저 정식 출시 1주년을 맞아 마련한 레드문 페스타에서는 형상·탈것 소환권을 총 1100회 이상 획득할 수 있다. 이와 함께 경험치와 골드 획득량을 20% 높여주는 이벤트와 일일 퀘스트 보상을 두 배로 지급하는 이벤트도 실시해 이용자의 빠른 성장을 지원한다.

뱀피르는 지난해 8월26일 출시된 MMORPG로, 뱀파이어 콘셉트와 다크 판타지풍 중세 세계관을 앞세워 모바일과 PC 플랫폼에서 서비스를 제공하고 있다.

출시 이후에는 국내 양대 앱마켓 매출 1위를 기록하고, 서비스 9일 만에 동시접속자 20만 명을 돌파하는 등 흥행 성과를 거뒀다.

이러한 성과를 바탕으로 올해 3월 대만·홍콩·마카오 이용자를 대상으로 글로벌 서버를 선보였으며, 이번 글로벌2 오픈을 통해 일본까지 서비스 범위를 넓혔다.

특히 일본에서는 정식 출시 전 사전 다운로드만으로 애플 앱스토어 인기 순위 1위에 오르며 현지 이용자들의 높은 관심을 입증했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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