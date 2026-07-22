원위, ‘점’에서 ‘선’과 ‘면’으로…새 여정 쓴다

밴드 원위(ONEWE)가 ‘점’의 여정을 ‘선’과 ‘면’으로 확장한다.

원위는 지난 21일 공식 SNS를 통해 '점·선·면(點·線·面)' 로고 모션을 게재하며, 오는 27일 디지털 싱글 '선 : 더 웨이크(線 : The Wake), 8월 19일 정규 3집 '면 : 언노운 아틀라스(面 : Unknown Atlas)’의 발매 소식을 알렸다.

공개된 영상은 몽환적인 분위기 속 점(點), 선(線), 면(面)의 이야기를 순차 배치해 한 권의 책으로 엮어내 눈길을 끈다. 원위가 전개해 온 동화적 서사를 상징적으로 담아내 기대감을 고조시켰다.

원위는 지난 5월 발매한 싱글 2집 '점 : 더 퀴버(點 : The Quiver)', 타이틀곡 '이카루스(ICARUS)로 활동했다. ‘점’에서 출발한 떨림을 디지털 싱글 '선 : 더 웨이크'에서 선으로써 이어갈 예정. 마침내 정규 3집 '면 : 언노운 아틀라스'를 통해 완성된 자신들만의 지도를 펼쳐낼 예정이다.

원위는 데뷔 이래 매 앨범 멤버들이 직접 곡 작업을 진두지휘하며 '실력파 밴드' 수식어를 꿰찼다. 원위만의 에너제틱한 밴드 사운드와 섬세한 스토리텔링으로 음악적 스펙트럼을 확장해 온 만큼, 점·선·면 시리즈를 통해 새롭게 이어갈 음악 여정에도 이목이 쏠린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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