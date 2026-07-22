모솔들의 연애 또 통했다…‘모솔연애2’ 화제성 1위 등극

넷플릭스 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고싶어’ 시즌2가 압도적인 화제성을 증명했다.

22일 굿데이터코퍼레이션에 따르면 7월 3주 차 TV-OTT 비드라마 화제성 조사에서 ‘모솔연애2’가 전체 1위를 차지했다. 지난주 3위로 출발한 데 이어 2계단 상승했다. 특히 SNS 화제성 부문에서 지속적인 강세를 보이며 1위를 차지해 자발적인 시청자 참여와 실시간 소통이 가장 활발하게 일어나는 화제작임을 입증했다.

‘모솔연애2’는 경험치는 제로지만 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기이자 시청자들의 공감과 훈수를 부르는 메이크오버 연애 리얼리티다. 여전히 서툴고 예측할 수 없는 출연자들의 감정선이 도파민을 자극하는 가운데 ‘썸메이커스’ 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든의 찰진 훈수와 격한 공감이 더해져 인기를 끌고 있다.

지난 21일 공개된 7-8회에서는 두 번째 ‘썸하우스’ 이후 감정의 대격변이 그려졌다. 러브라인에 균열이 생기는 반전이 펼쳐진 데 이어 썸메이커스조차 “라인이 안 보인다”라며 혀를 내두를 정도의 지각변동이 일어났다. 특히 서로의 선택으로 성사되는 1:1 데이트에서 모두의 예상을 뒤엎는 반전 조합이 이뤄지며 놀라움과 재미를 더했다.

오는 28일 9-10회를 끝으로 막을 내리는 만큼 ‘모솔연애2’의 화제성은 앞으로도 더욱 뜨거울 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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