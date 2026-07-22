엑신, 8월 21일 日 프리 데뷔 확정…커밍순 포스터 공개

걸그룹 엑신(X:IN)이 열도 공략에 나선다.

엑신은 22일 공식 SNS 채널을 통해 일본 프리 데뷔 싱글 발매를 예고하는 커밍순 포스터를 공개하며 현지 진출 신호탄을 쏘아 올렸다.

핑크빛 타이포그래피와 유니크한 무드가 어우러진 포스터는 'READY LADIES GO', 'LOSE IT', 'PARTY ALL DAY' 등 에너지 넘치는 문구들이 앨범 콘셉트에 대한 궁금증과 기대감을 한층 극대화했다.

오는 8월 21일 일본 프리 데뷔 싱글 공식 발매를 확정한 엑신은 스케줄러를 비롯해 트랙리스트, 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저 등 티징 콘텐츠를 순차적으로 오픈할 계획이다.

2023년 'Who am I'로 데뷔한 엑신은 디지털 싱글 'ready x:in', 첫 번째 미니앨범 'SYNCHRONICITY', 두 번째 미니앨범 'THE REAL', 세 번째 미니앨범 'Defend Myself', 네 번째 미니앨범 'Hyper' 등 매 앨범 도전적인 콘셉트를 선보였다. 이번 프리 데뷔 싱글을 통해 한층 더 확정된 음악적 스펙트럼과 독보적인 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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