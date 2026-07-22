한국보컬연합회, ‘2026 광복절문화제 KFV 전국 보컬경연대회’ 개최

‘2026 광복절문화제 KFV 전국 보컬경연대회’. 사진=한국보컬연합회

한국보컬연합회가 주최 및 주관한 ‘2026 광복절문화제 KFV 전국 보컬경연대회’가 지난 7월 18일 백석예술대학교 아트홀에서 진행됐다고 22일 밝혔다.

한국보컬연합회는 청소년 및 일반 성인을 대상으로 무대 참여 기회를 제공하고 자신감을 형성하기 위해 이번 대회를 기획했다고 밝혔다.

경연은 초·중·고등 부문과 대학·일반 부문으로 구분되어 1·2부로 실시됐으며 참가자는 자유곡 또는 자작곡 중 1곡을 선정해 참가했다. 본선 진출자는 총 47명으로 수도권을 포함해 인천광역시, 충청남도, 전라북도 등 각 지역에서 참가자가 집계됐다. 참가자들은 가요, 뮤지컬, 팝송, 아이돌 음악 등 다양한 장르의 곡을 보컬로 구성해 무대를 진행했다.

해당 대회는 참가자에게 전문 보컬 교수의 심사 피드백을 제공하며 경연 가창 영상을 녹화해 개별 모니터링 자료로 활용할 수 있도록 지원하는 구조다.

한국보컬연합회 김도경 회장은 대회사로 “음악과 노래를 사랑하는 모든 분들께 아름다운 추억을 선사하고 자신의 꿈과 재능을 마음껏 펼칠 수 있는 공연이자 경연의 장이 되기를 바라며 본 대회를 개최하게 되었다”라고 전했다.

한편 이번 대회 서울시장상은 ▲초중고등부 1등(배시윤, 서울공연예술고등학교 3학년) ▲대학일반부 1등(나한결, 백석예술대학교 2학년)이 각각 수여받았다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]