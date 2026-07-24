스탠드오일, ‘Mingle in Flow’ 마무리…웰니스 감성 담은 브랜드 경험 제안

사진=스탠드오일

디자이너 가방 브랜드 스탠드오일(STAND OIL)이 첫 웰니스 프로그램 ‘밍글 인 플로우(Mingle in Flow)’를 마무리하며 브랜드가 지향하는 라이프스타일 가치를 소비자들과 공유했다고 24일 밝혔다.

이번 프로그램은 웰니스 트렌드 확산에 맞춰 브랜드 경험을 확장하기 위해 마련된 행사로 제품 중심의 마케팅을 넘어 소비자가 브랜드 철학을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다. 소비자 모집에는 500명 이상이 신청했으며 패션과 요가를 접목한 프로그램 운영으로 관심을 모았다고 브랜드 측은 설명했다.

행사 현장에는 스탠드오일 26HS 컬렉션의 무드를 반영한 공간이 조성됐으며 참가자 전원에게는 대표 제품인 ‘밍글백(Mingle Bag)’이 제공됐다. 밍글백은 요가와 운동, 일상생활 등 다양한 상황에서 활용 가능한 수납성과 실용성을 갖춘 제품으로 소개됐다.

사진=스탠드오일

스탠드오일 마케팅팀 담당자는 “브랜드가 추구하는 ‘나다운 아름다움’을 소비자가 직접 체험하고 공감할 수 있도록 마련한 프로그램”이라며 “앞으로도 트렌드를 반영한 다양한 라이프스타일 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정”이라고 말했다. 나아가 “향후에도 소비자 참여형 프로그램을 통해 브랜드 경험을 더욱 다양하게 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]