“여름이 좋아”…AOA 출신 설현, 굽 없는 샌들 타고 완성한 ‘독보적 기럭지’ [스타★샷]

설현이 여전히 슬림한 몸매를 뽐냈다. 출처=설현 SNS

그룹 AOA 출신 배우 설현이 완벽한 비율과 변함없는 슬림한 몸매를 과시하며 근황을 전했다.

지난 21일 설현은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “여름이 좋아”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진은 최근 진행된 화보 촬영의 비하인드 컷으로, 설현만의 독보적인 분위기가 담겨 눈길을 끈다.

설현이 여전히 슬림한 몸매를 뽐냈다. 출처=설현 SNS

사진 속 설현은 노란색 슬리브리스 탑에 타이트한 스키니진을 매치해 시원하면서도 감각적인 여름 스타일링을 완성했다. 특히 촉촉하게 젖은 듯한 헤어스타일 연출로 한층 더 깊어진 아우라를 발산했다.

또 다른 사진에서는 흰색 반팔 티셔츠와 데님 쇼츠에 굽 없는 샌들을 착용해 편안한 캐주얼 룩을 선보였다. 그는 스니커즈나 샌들 등 플랫한 신발을 착용했음에도 우월한 기럭지와 독보적인 비율을 자랑해 탄성을 자아냈다.

한편 설현은 활발한 연기 활동으로 대중을 만날 예정이다. 그는 차기작으로 확정된 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘천천히 강렬하게’를 비롯해 JTBC 새 드라마 ‘인간 X 구미호’에 연이어 출연한다. 특히 송혜교, 공유, 차승원 등 굵직한 배우들과 호흡을 맞추는 ‘천천히 강렬하게’를 통해 또 한 번 강력한 연기 변신을 선보일 기대감을 모으고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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