모디세이 ‘쎄.쎄.모’, 시즌3 가나요…“죽을 때까지 하고파”

그룹 모디세이가 리얼리티 ‘쎄.쎄.모 : NO EXIT’을 통해 친근한 매력을 쌓았다.

모디세이는 지난 21일 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스를 통해 공개된 리얼리티 ‘쎄.쎄.모 : NO EXIT’ 최종회에서 마지막 미션인 ‘중남 F7 방울 레이스’의 결말을 공개했다. 치열한 심리전과 예측 불허의 반전, 멤버들의 몸을 사리지 않는 승부욕이 어우러지며 마지막까지 높은 몰입감을 선사했다.

최종회에서는 헝위 팀과 수런 팀의 승부와 더불어 아무도 존재를 몰랐던 ‘스파이’ 린린의 비밀 임무가 레이스를 뒤흔들었다. 린린은 단독 우승을 위해 멤버들의 사진 카드를 찾는 숨겨진 미션을 수행하며 극적인 반전을 노렸지만, 제한 시간 안에 목표를 달성하지 못해 스파이 작전은 아쉽게 막을 내렸다. 결국 최종 승리는 수런 팀에게 돌아갔다.

레이스 종료 후 멤버들은 프로그램을 함께한 소감을 전하며 아쉬움과 감사의 마음을 전했다. 이첸은 “많은 사랑과 웃음을 드릴 수 있어 기뻤다”, 로완과 헝위는 무인도 미션과 공포 체험 등을 떠올리며 “쉽지 않았지만 잊지 못할 추억이 됐다”고 회상했다. 린린은 “새로운 경험을 많이 할 수 있었던 시간”이라고 밝혔으며, 리즈하오는 “촬영 내내 정말 즐거웠다”며 웃었다. 판저이는 “시즌1에 이어 시즌2도 함께 하게 돼서 행복했다”, 수런은 “죽을 때까지 ‘쎄.쎄.모’하고 싶다”고 진심을 전했다.

모든 일정이 끝난 듯했던 순간 제작진은 “프로젝트는 아직 끝나지 않았다”는 깜짝 발표와 함께 새로운 미션을 공개했다. 종이 뽑기를 통해 ‘해외여행’이라는 문구가 등장하자 멤버들은 서로를 끌어안고 환호했고, ‘쎄.쎄.모’ 시즌3를 암시하는 듯한 엔딩은 팬들의 기대감을 한껏 끌어올렸다.

모디세이는 이날 오후 서울 CGV 영등포에서 팬들과 함께 마지막 회를 관람하는 특별 상영회를 진행해 의미를 더했다. 멤버들은 팬들과 한 공간에서 최종회를 시청하며 촬영 비하인드를 나누고 함께 웃고 공감하는 시간을 보냈다. 프로그램의 마지막 순간을 팬들과 함께한 만큼 더욱 뜻깊은 피날레가 완성됐다.

모디세이는 엠넷 ‘보이즈 2 플래닛’과 ‘플래닛C : 홈레이스’를 거쳐 탄생한 그룹이다. 지난 4월 데뷔 싱글 ‘1.Got Hooked: An Addictive Symphony’로 초동 판매량 30만 장을 돌파하며 반짝이는 등장을 알렸다. 한국과 중국, 일본을 오가며 활동 영역을 넓혀가고 있는 이들이 앞으로 또 어떤 새로운 프로젝트로 팬들을 만날지 기대가 모아진다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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