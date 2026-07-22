[현장] 대형 전기 세단인데 가격 실화? ES90 파격가에 숨은 볼보의 전략

볼보 ES90 외관. 이정인 기자

볼보자동차가 파격적인 가격표를 단 대형 전기 세단 ES90을 국내 시장에 출시했다. 볼보는 손해를 감수하더라도 압도적인 가격 경쟁력을 앞세워 ES90의 판매량을 끌어올린다는 계획이다. 더 나아가 ES90 흥행을 통해 국내 프리미엄 전기차 시장 1위라는 큰 목표를 이루겠다는 포부도 밝혔다.

볼보자동차코리아는 22일 차세대 순수 전기 플래그십 세단 ES90을 국내에 출시하고 판매에 나섰다.

볼보 ES90의 넉넉한 트렁크 공간. 이정인 기자

ES90은 세단과 스포츠유틸리티차(SUV)의 장점을 결합한 차량이다. SPA2 아키텍처를 기반으로 세단의 우아함과 패스트백의 유연성, SUV 수준의 넓은 공간과 높은 지상고를 결합했다. 고속 충전과 고효율을 위한 800V 시스템을 갖췄다. 이윤모 볼보코리아 대표는 22일 미디어 론칭 이벤트에서 기자들과 만나 “ES90을 세단의 헤리티지에 SUV의 실용성을 더한 이시대에 가장 잘맞는 차로 정의하고 싶다”고 밝혔다. 이어 “ES90은 최저 지상도가 일반 세단보다 20% 이상 높게 세팅돼 가장 잘 나가는 SUV보다 높게 설정됐다”면서 “SUV만큼이나 넓은 편안한 시야에서 운전할 수 있고, 최대 적재공간이 일반 세단에 비해 3배 이상 크다”고 설명했다.

ES90의 전장은 5ｍ, 휠베이스는 3.1ｍ다. 파노라믹 루프를 기본 적용했다. 풍절음과 노면 소음을 줄여 앞좌석 68dB(A), 뒷좌석 70dB(A) 미만의 정숙성도 확보했다.

최상위 울트라 트림에는 25개 스피커와 총 1610W 출력의 바워스앤윌킨스 오디오 시스템이 제공된다. 플러스 트림에는 14개 스피커를 갖춘 보스 프리미엄 사운드 시스템이 탑재됐다.

볼보 ES90 1열 모습. 이정인 기자

ES90은 엔비디아, 퀄컴과 협업한 지능형 플랫폼 '휴긴 코어'를 기반으로 하는 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로 설계됐다.

볼보가 자랑하는 안전 기술도 적용됐다. 5개 카메라와 5개 레이더, 12개 초음파 센서로 구성된 '안전 공간 기술'이 적용됐다. 차세대 파일럿 어시스트와 주차 보조, 사각지대 경보, 조향 보조,반대 차선 접근 차량 충돌 회피, 교차로 경보. 긴급 제동을 지원하며 인공지능(AI) 기반 운전자 지원 기능과 실내 승객 감지 시스템도 갖췄다.

국내에는 92㎾h 후륜구동 싱글모터 익스텐디드 레인지와 106㎾h 사륜구동 트윈모터, 트윈모터 퍼포먼스 등 3가지 파워트레인으로 출시된다.

최대 350㎾ 급속(DC) 충전 시 배터리 용량 10%에서 80%까지 22분이 걸리며, 1회 충전 주행거리(WLTP 기준)는 최대 706㎞다.

ES90은 일찍이 차급의 경계를 허문 판매가로 업계의 관심을 끌었다. 판매 가격은 하위 트림인 싱글모터 익스텐디드 레인지 플러스가 7000만원 초반대이고, 최상위 트림인 트윈모터 퍼포먼스 울트라도 9000만원 중반대로 1억원 미만이다. 가장 높은 판매 비중이 예상되는 싱글 모터 울트라 트림의 가격은 8000만원 초반대로 책정됐다. 전기차 구매 보조금을 적용하면 실구매가는 더 낮아질 것으로 예상된다. 이는 국내에서 판매되는 볼보 SUV보다 1000만원, 유럽 주요국 대비 5000만원 이상 낮은 가격이라는 게 회사 측 설명이다. 이윤모 대표는 “어떤 나라, 어떤 브랜드와 비교해도 가장 경쟁력 있는 가격으로 책정했다”고 강조했다. 국내 판매 가격을 공격적으로 책정한 배경에 관해선 “환율을 고려하면 사실상 판매 마진은 마이너스지만 한국 시장의 중요성과 성장가능성을 고려했다”며 “ES90이 한국시장에서 성공함으로써 글로벌 시장에 미치는 전략적 영향을 고려해 ES90 가격을 공격적으로 책정했다”고 설명했다.

볼보 ES90. 볼보자동차코리아 제공

볼보코리아는 ES90을 올해 1000대 이상, 내년에는 3000대 이상 판매해 국내 프리미엄 전기 세단 시장의 주력 모델로 키운다는 계획이다. 이 대표는 “내년에는 전기차 판매 1만대를 달성해 독일 브랜드들과 경쟁하는 것은 물론 국내 프리미엄 전기차 시장에서는 1위 브랜드가 되겠다”고 자신감을 드러냈다.

이정인 기자 lji2018@segye.com

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