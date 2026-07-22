빌리스벳, ‘2026 제5회 풉로깅’ 얼리버드 티켓 전량 소진…27일 공식 참가권 오픈

이미지=빌리스벳

반려동물 헬스케어 전문 브랜드 빌리스벳(Billy’sVet, 대표 이상휘)이 2년 만에 개최하는 ‘2026 제5회 풉로깅’의 얼리버드 티켓을 오픈 4일 만에 전량 소진한 데 이어 오는 7월 27일 낮 12시 공식 참가권을 오픈한다고 22일 밝혔다.

풉로깅은 빌리스벳이 2022년 처음 기획하고 상표등록을 완료한 반려견 동반 환경 정화 캠페인이다. 풉(poop)과 플로깅(plogging)을 결합한 이름으로 반려견과 함께 산책하며 공원과 산책로에 방치된 배변과 쓰레기를 줍는 활동을 의미한다. 빌리스벳은 풉로깅을 통해 반려견 산책 문화를 환경 정화 활동과 연결하며 반려인이 일상 속에서 참여할 수 있는 캠페인 형태로 운영해 왔다.

행사는 10월 9일부터 12일까지 나흘간 진행되며 2024년 이후 2년 만에 다시 열리는 행사인 만큼 얼리버드 티켓은 오픈 4일 만에 모두 소진되며 높은 관심을 받았다. 참가자들은 택배로 수령한 구성품을 활용해 평소 즐겨 찾는 산책 코스에서 자율적으로 산책하며 배변과 쓰레기를 수거하고 인증하는 방식으로 참여할 수 있다. 행사 기간 동안 SNS에 참여 인증사진을 업로드하면 추첨을 통해 별도 선물도 받을 수 있다.

공식 참가권 오픈과 함께 풉로깅 구성품도 공개된다. 구성품에는 풉로깅 티셔츠, 장갑, 봉투, 반다나, 빌리스벳 에코풉백 등 활동에 필요한 용품이 포함되며 다양한 파트너사 제품과 혜택도 순차적으로 공개될 예정이다.

특히 올해 행사에는 댕스소셜클럽(THANKS! SOCIAL CLUB)이 메인 파트너사로 합류해 신제품을 구성품으로 공개할 예정이다. 이와 함께 허덕구, 샐러디, 하림펫푸드, 포포몽, 로렌츠, 슈퍼포우, 메가주, 원데이케어 등이 파트너사로 참여해 다양한 구성품과 혜택을 지원한다.

기부 활동도 이어진다. 빌리스벳은 참가권 1매당 2천 원을 위액트(WEACT)에 기부하며 1회 행사부터 이어온 기부 구조를 올해도 지속할 예정이다. 위액트는 학대받는 동물을 구조하고 치료해 입양을 지원하는 단체로 빌리스벳은 이번 행사와 함께 위액트와 유기견 입양 캠페인도 진행할 계획이다.

빌리스벳 관계자는 “빌리스벳이 처음 선보이고 상표등록까지 완료한 풉로깅이 반려인 사이에서 하나의 산책 문화로 자리 잡고 있다는 점에서 의미가 크다”며 “2년 만에 돌아온 행사에 보내주신 관심에 감사드리며 앞으로도 풉로깅을 통해 건강하고 바람직한 반려 문화가 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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