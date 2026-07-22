박지현, 찰떡 ‘케미 요정’ 빛났다…‘내일도 출근!’ 재미 더하는 이유

사진 제공 : tvN

배우 박지현이 드라마 ‘내일도 출근!’에서 어떤 배우와도 찰떡같은 호흡을 자랑하며 보는 재미를 더하고 있다.



현재 방영 중인 tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’에서 퇴근만을 바라는 ‘K-직장인’ 차지윤 역의 배우 박지현은 남다른 케미스트리로 극의 재미를 더하고 있다.

◆강미나와 함께 나아가는 선후배 케미

세움 전자 기획 1팀 선후배이자 업무는 물론 연애 고민까지 함께 나눌 수 있는 노아(강미나)와의 관계는 드라마 최대 관전 포인트 중 하나다. 바람을 피운 남자친구 구원(윤정훈)의 일로 힘들어하던 노아가 위경련으로 조퇴를 하자 지윤은 그의 일을 대신하고 고 책임(홍우진) 앞에서 편을 들어주는 등 멋진 선배 면모를 보였다. 이어 자신의 아이디어를 포기하려는 노아에게 지윤은 용기를 북돋아 줬고, 노아는 개발팀장을 찾아가 아이디어를 제안해 한층 성장하는 모습을 보여줬다. 각자의 일과 연애를 응원해 주는 등 서로 버팀목이 되어 주며 훈훈한 ‘워맨스’가 미소를 안긴다.



◆강기둥과 장난기 속 빛나는 동기 케미

입사 동기인 지윤과 기태(강기둥)의 현실감 넘치는 케미 역시 눈길을 사로잡았다. 고민이 있다며 지윤을 불러낸 기태는 선임을 달지 못한 속상한 마음을 털어놓고, 지윤은 진심 어린 위로를 건네며 따뜻한 동기애를 보여줬다. 그러나 이는 시우(서인국)와 지윤을 만나게 하기 위한 기태의 작전으로 밝혀졌고, 기태는 지윤에게 딱밤을 맞으며 장난기 넘치는 유쾌한 티키타카를 보여줬다. 이후 기태가 지윤과 시우의 관계를 알게 된 뒤, 과거 수진(박예영)과의 웨딩 사진을 보여줬던 일을 떠올리며 미안한 마음을 드러내고 이를 숨겨 주기도 했다. 사사건건 투닥거리면서도 서로를 아끼는 두 사람은 탄탄한 동기 우정을 쌓아가며 극에 활력을 불어넣는다.



◆서인국, 위기 속 단단해진 로맨스

극의 중심에는 단연 지윤과 시우의 설렘 가득한 로맨스 케미다. 지윤은 시우의 아픈 과거까지 따뜻하게 보듬기로 결심했고, 두 사람은 서로 진심을 확인했다. 지윤의 집에 도둑이 드는 사건을 계기로 함께 새로운 집을 알아보는 등 더욱 가까워진 두 사람은 달콤한 일상을 이어갔다. 하지만 시우의 결혼 제안 앞에서 지윤이 쉽게 답을 내리지 못한 가운데, 사내 게시판에는 시우와 수진의 불륜 의혹이 담긴 글이 올라왔다. 이에 지윤은 청혼에 응답하듯 연애 사실을 밝혀 짜릿한 카타르시스를 안겼다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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