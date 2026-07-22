‘명예영국인’ 백진경, 송은이 손 잡았다…“내가 먼저 연락”

송은이 대표와 손잡은 ‘명예영국인’ 백진경이 미디어랩 시소 합류 비화를 전한다.

백진경은 22일 오후 7시 공개되는 ‘비밀보장’ 579회에 출연한다. 최근 미디어랩 시소와 동행하기로 결정한 백진경은 오는 8월부터 시소의 체계적인 지원 속에 다양한 콘텐츠와 방송 활동을 이어갈 계획이다.

이날 방송에서 백진경은 “제가 먼저 연락했다”라며 미디어랩 시소에 합류하게 된 계기를 솔직하게 고백하는가 하면 “주변에서도 저와 잘 맞을 것 같다는 평가를 많이 해줬다”라며 기대감을 드러낸다. 이에 송은이 또한 “하고 싶은 것도 많고 너무 크리에이티브한 사람이라 기대가 크다”라며 “직원들도 합류 소식을 가장 반겼던 사람 중 한 명”이라고 앞으로 함께 그릴 미래를 상상한다.

특유의 영국식 농담도 만나볼 수 있다. 백진경은 “원래 ‘비보TV’를 알았냐”라는 질문에 “영국에서도 많이 봤다. 이것 때문에 한국에 왔다”라고 너스레를 떠는가 하면, 김숙이 “비행기 푯값도 안 나올 텐데”라고 받아치자 “영국식 농담”이라고 응수하며 시작부터 ‘영국언니’다운 기세와 입담을 뽐낸다.

비밀보장의 시그니처 코너인 ‘완물완궁’에서는 백진경의 연애스토리부터 영국 생활까지 다양한 이야기가 공개될 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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