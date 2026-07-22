누에라, 고백 향한 거침없는 질주…신곡 '.exe' MV 티저 공개

그룹 누에라(NouerA)가 컴백을 앞두고 신곡에 대한 기대감을 끌어올렸다.

누에라는 지난 21일 공식 SNS에 네 번째 미니앨범 '.exe'(이엑스이)의 동명 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.

영상은 프로그램 설치 화면으로 시작해 미지의 공간으로 연결되는 세계관을 암시했다. 모래시계를 파괴하고 현실과 게임 세계를 넘나드는 연출에 이어 말미에는 시스템 오류 메시지가 등장하며 곧 공개될 본편 궁금증을 높였다.

오는 27일 발매하는 '.exe'는 좋아하는 사람을 향해 망설임 없이 직진하는 누에라의 고백 작전을 담은 앨범이다. 고백할 상대를 위해서라면 차원의 경계라도 뛰어넘겠다는 용기를 컴퓨터 실행 파일을 의미하는 '.exe'라는 키워드에 재치 있게 풀어낸다. 커리어 하이를 달성한 세 번째 미니앨범 'POP IT LIKE'(팝 잇 라이크) 이후 약 4개월 만에 선보이는 신보다.

컴백을 앞두고 다양한 티징 콘텐츠를 공개하는 가운데 특히 복고풍 로고 모션, 미니홈피, 지뢰 찾기 게임 등 아날로그와 레트로 감성을 녹여낸 콘텐츠가 화제를 모으며 이번 앨범을 통해 보여줄 콘셉트와 음악에 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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