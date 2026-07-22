‘폭군→친애하는X’…CJ ENM, '콘텐츠아시아 어워즈' 12개 작품 후보 ‘기염’

아시아·태평양 지역 콘텐츠 시상식 ‘콘텐츠아시아 어워즈(ContentAsia Awards) 2026’에 총 12개의 CJ ENM 작품이 후보에 오르는 기염을 토했다. 드라마와 예능 등 다양한 작품이 노미네이트되며 콘텐츠 경쟁력을 입증했다는 평가다.



글로벌 미디어 플랫폼 콘텐츠아시아가 주최하는 콘텐츠아시아 어워즈는 오는 8월 27일 태국 방콕에서 최종 수상작이 발표된다. CJ ENM은 드라마와 예능 총 12개 작품이 7개 부문 후보에 이름을 올렸다.

먼저 드라마 부문에서는 스튜디오드래곤이 나란히 제작한 ‘폭군의 셰프’와 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’가 ‘아시아 지역·국제 시장 부문 최우수 드라마 시리즈’ 후보에 선정됐다. 또한 ‘친애하는 X’ 김유정, 티빙 오리지널 ‘내가 죽기 일주일 전’ 김민하, ‘미지의 서울’ 박보영이 ‘아시아 제작 TV 프로그램·시리즈 부문 최우수 여자배우’ 후보에 이름을 올렸다.

‘시청자 선택: 최고 인기 TV 시리즈’에는 ‘친애하는 X’와 ‘태풍상사’가 후보에 올랐다. 또 ‘시청자 선택: 최고의 로맨틱 모먼트’에는 ‘스프링 피버’가 노미네이트됐다.

예능 부문에서는 티빙 오리지널 ‘환승연애4’가 ‘국제·아시아 지역 시장 부문 최우수 팩추얼 엔터테인먼트 프로그램’ 후보에 선정됐다. ‘아이 엠 복서’, ‘방과후 태리쌤’, ‘보검 매직컬’은 ‘아시아 제작 최우수 오리지널 리얼리티 프로그램’ 후보에, ‘월드 오브 스트릿 우먼 파이터’와 ‘보이즈 2 플래닛’은 ‘아시아 제작 최우수 버라이어티 프로그램’ 후보에 각각 이름을 올렸다.

CJ ENM은 지난해 ‘정년이’가 ‘아시아 지역·국제 시장 부문 최우수 드라마 시리즈 금상’, ‘아이랜드2: N/a’가 ‘아시아 제작 최우수 오리지널 리얼리티 프로그램 은상’을 수상한 바 있다.

CJ ENM 관계자는 “이번 노미네이션은 다양한 장르에서 선보인 CJ ENM 콘텐츠가 글로벌 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있다는 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 차별화된 스토리와 독창적인 IP를 바탕으로 글로벌 시청자들에게 사랑받는 프리미엄 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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