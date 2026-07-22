‘김부장’ 3주 연속 넷플릭스 글로벌 1위…톱10에 K-콘텐츠 5편

배우 소지섭 주연 드라마 ‘김부장’이 넷플릭스 글로벌 비영어 3주 연속 1위에 올랐다.

22일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면 SBS ‘김부장’은 지난 13일부터 19일까지 820만 시청수(시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 비영어 쇼 가운데 1위를 차지했다. 지난달 26일 처음 공개된 ‘김부장’은 2주 차에 1위에 오른 뒤 3주 연속 정상을 지켰다.

국가별로는 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 카타르, 볼리비아 등 19개국에서 1위에 올랐으며 스페인, 프랑스, 이탈리아 등 전 세계 73개국에서 톱 10에 들었다.



‘김부장’은 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 가장 위험한 남자가 된 아빠의 복수를 그린 액션 드라마다. 김부장을 연기한 소지섭은 절절한 부성애와 압도적인 액션을 선보이며 극의 인기를 이끌고 있다. 주연 배우들의 활약에 드라마 또한 최근 8회 시청률 23.1%(닐슨코리아 기준)를 기록하는 등 신드롬급 인기를 구가하고 있다.

넷플릭스 비영어 쇼 톱 10에는 ‘김부장’을 포함해 총 5편의 한국 콘텐츠가 이름을 올렸다. 배우 남주혁, 노윤서가 주연한 넷플릭스 시리즈 ‘동궁’은 공개 3일 만에 시청수는 490만으로 2위에 올랐다. 한국, 태국 등 2개국에서 1위에 올랐고 27개국에서 톱 10에 진입했다.

배우 지성 주연의 JTBC ‘아파트’는 시청수는 330만으로 5위로 전주보다 5계단 뛰어올랐다. 19개국에서 톱10에 들었다.

배우 김무열 주연의 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’은 전주보다 4계단 하락한 6위, 배우 박은빈이 주연을 맡은 tvN ‘오싹한 연애’는 공개 이틀 만에 8위를 차지했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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