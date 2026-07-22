‘4주년’ 뉴진스, ‘4인 체제’ 새 영상 공개…복귀 신호탄

데뷔 4주년을 맞은 걸그룹 뉴진스(NewJeans)가 민지·하니·해린·혜인 4인 체제 복귀 신호탄을 쏘아올렸다.

22일 데뷔 4주년을 맞은 뉴진스가 팀 공식 유튜브 채널을 통해 스페셜 필름을 공개했다. 2024년 여름 발매된 일본 데뷔 싱글 ‘Supernatural’ 이후 약 2년 만에 민지·하니·해린·혜인 등 네 멤버가 뭉친 콘텐츠다.

영상은 민지를 시작으로 하나둘씩 모이는 멤버들을 보여준다. 이들은 환하게 웃으며 서로의 손을 맞잡고 어딘가를 나란히 응시한다. 다정하면서도 자연스러운 감성과 몽글몽글한 분위기로 반가움을 안긴다.

멤버별 개인 필름 4종도 더해졌다. 민지, 하니, 해린, 혜인의 소소한 일상이 각각 담겼다. 평온한 하루 속 버니즈(Bunnies·팬덤명)를 향한 애정이 영상 곳곳에 녹아 있다.

픽업트럭을 몰고 자유롭게 돌아다니던 민지는 주유소에서 한 전단지를 발견하고, 그것을 토끼 모양으로 접어 만지작거린다. 따사로운 햇볕 아래 하니는 노래를 흥얼거린다. 하니가 작업 중인 미디 화면에는 귀여운 토끼가 그려져 있다.

잠에서 깬 해린은 직접 만든 토끼 가방을 메고 집을 나선다. 살랑거리는 바람을 느끼며 귀에 이어폰을 꽂는 순간, 재생 화면에 토끼를 형상화한 미디 아트가 나타난다. 혜인은 롤러스케이트를 타러 가던 길에 ‘The Bunnies Scoop’라는 아이스크림 가게 앞에 멈춰 선다. 토끼 모양 아이스크림을 주문하는 그의 표정에는 설렘이 가득하다.

2022년 7월 22일 데뷔한 뉴진스는 국내외 주요 차트에서 여러 최초·최단·최고 수식어를 새로 쓰며 인기를 끌었다. 미국 빌보드 ‘핫 100’과 ‘빌보드 200’, 영국 오피셜 차트 등에 단골로 이름을 올렸다.

뉴진스는 스페셜 필름과 후속 콘텐츠로 뜻깊은 4주년을 만들어갈 예정이다. 어도어는 “오랜 시간 기다려 주고 계신 팬분들과 데뷔일을 함께 축하하고 싶은 멤버들의 마음을 모았다”라며 “버니즈 여러분이 반가운 마음으로 즐겨주시길 바란다”고 전했다.

뉴진스는 2024년 11월 전속계약 해지를 요구하며 독자 활동에 나섰으나 지난해 10월30일 전속계약 유효확인 판결(본안소송) 선고 이후 잠정 활동 중단에 들어갔었다. 판결 이후 멤버들은 원소속사 복귀로 방향을 틀었다. 반면 어도어는 팀 이탈 책임을 물어 지난해 12월 다니엘에게 전속계약 해지를 통보했으며, 현재 소송 절차를 진행하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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