[BS현장] “섬의 날 야호!”… 리센느·하현우·안성훈 등 홍보대사 위촉

김민재 행안부 차관과 황기연 전남광주통합특별시 행정부시장, 서영학 여수시장, 섬의 날 홍보대사로 위촉된 가수 하현우, 안성훈, 그룹 리센느, 배우 정이랑, 유튜버 리랑이 ‘야호’ 포즈로 기념 촬영에 나서고 있다. 사진=정희원 기자

“엔딩요정이 된 것처럼 외쳐볼게요, 섬의 날 야호!”(리센느 원이)

21일 오후 정부서울청사에서 열린 ‘제7회 섬의 날’ 홍보대사 위촉식에서 다가올 섬 축제를 응원하는 ‘야호’가 울려 퍼졌다.

그룹 리센느와 가수 하현우와 안성훈, 배우 정이랑, 캠핑 유튜버 리랑은 이날 홍보대사로 위촉돼 섬의 가치와 매력을 알리는 데 힘을 보태기로 했다.

행정안전부는 21일 정부서울청사에서 홍보대사 위촉식을 열고 하현우와 안성훈, 리센느를 비롯해 배우 정이랑, 요리사 정지선, 캠핑 유튜버 리랑을 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다. 위촉식에는 김민재 행안부 차관과 황기연 전남광주통합특별시 행정부시장, 서영학 여수시장 등이 참석했다.

홍보대사들은 앞으로 다양한 콘텐츠와 행사 참여를 통해 섬의 자연과 문화, 관광자원을 소개한다. 다음 달 여수에서 열리는 제7회 섬의 날 행사에서도 방문객들과 직접 만나 올해 행사 주제인 ‘낭만충전, 섬’의 의미를 전할 예정이다.

섬의 날은 섬의 가치와 중요성을 알리기 위해 매년 8월 8일로 지정된 국가기념일이다. 정부는 해마다 기념행사를 열어 전국 섬이 보유한 자연·문화·관광자원을 소개하고 있다. 올해로 일곱 번째를 맞았다.

그룹 리센느가 ‘섬의 날 야호’를 외치고 있다. 사진=정희원 기자

사진=정희원 기자

◆리센느·하현우·안성훈, 여수 무대 오른다

홍보대사들은 행사 기간 축하공연과 영상, 여행 콘텐츠 등을 통해 관람객들과 만난다.

4년째 섬의 날 홍보대사로 활동하고 있는 하현우는 다음달 6일 기념식 축하무대에 오른다. 최근 ‘거제, 야호’로 주목받은 리센느도 같은 날 공연을 펼치며 행사의 시작을 알린다. 지난해부터 홍보대사로 참여하고 있는 안성훈은 8월 8일 무대에 올라 축제 분위기를 끌어올릴 예정이다.

지난 5월 ‘2026 섬 방문의 해’ 홍보대사로 위촉된 정지선과 리랑은 섬 여행의 즐거움과 매력을 다양한 콘텐츠로 소개한다. 올해 처음 섬의 날 홍보대사로 합류한 정이랑은 기념식 영상과 홍보영상 등에 참여해 섬의 날을 친근하게 알릴 계획이다.

사진=정희원 기자

◆여수 밤바다서 즐기는 ‘낭만충전, 섬’

제7회 섬의 날 행사는 오는 8월 6일부터 9일까지 나흘간 여수세계박람회장 일원에서 열린다. 행사장은 섬의 여유와 설렘, 감성을 직접 경험할 수 있는 체험형 공간으로 꾸며진다. 여수 밤바다를 배경으로 마련되는 전시관에서는 우리나라 섬에서 이루고 싶은 ‘낭만 버킷리스트’를 작성하고, 섬이 지닌 매력을 오감으로 체험할 수 있다.

공연 프로그램도 이어진다. 오는 6일 기념식 축하무대를 시작으로 7일 밤에는 ‘박명수의 라디오쇼’ 공개방송이 진행된다. 행사 기간 내내 다양한 축하공연도 마련돼 여름밤 축제 분위기를 더한다.

김민재 행안부 차관과 그룹 리센느가 홍보대사 위촉식 후 기념 촬영에 나서고 있다. 사진=정희원 기자

금오도와 개도, 하화도를 걸으며 섬의 풍경을 즐기는 걷기 행사와 어린이 섬 그리기 대회, 어린이 섬 아카데미도 열린다. 한국섬진흥원이 주관하는 섬 학술대회 등 가족과 친구, 연인이 함께 참여할 수 있는 프로그램도 준비됐다.

섬의 날을 기념한 전국 섬 방문 행사도 진행 중이다. 행안부는 오는 9월 27일까지 ‘찾아가고 싶은 섬’ 88곳을 대상으로 방문 인증 이벤트를 운영한다. 참여자는 방문 실적에 따라 최대 88만원 상당의 온누리상품권을 받을 수 있다.

섬의 날 홍보대사들과 김민재 행안부 차관과 황기연 전남광주통합특별시 행정부시장, 서영학 여수시장이 홍보대사 위촉식을 마친 뒤 기념촬영에 나서고 있다. 사진=정희원 기자

윤호중 행정안전부 장관은 “섬은 아름다운 자연과 문화, 사람들의 삶과 이야기가 어우러진 우리나라의 소중한 자산”이라며 “올여름 많은 국민이 여수를 찾아 섬이 선사하는 특별한 여유와 설렘을 즐기길 바란다”고 말했다.

이어 “섬이 다시 찾고 싶은 여행지이자 머물고 싶은 삶의 공간으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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