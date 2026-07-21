‘와인에 진심’ 이민정, 12병 마시고 20초 만에 따고…“타짜 인정”

이민정이 한해와 와인을 즐기고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 영상 캡처

배우 이민정이 남다른 ‘와인 애정’과 함께 남다른 주량을 입증했다.

21일 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 ‘와인러버 MJ와 한해의 여름맞이 화이트 와인 추천’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 이민정이 래퍼 한해와 함께 출연해 다양한 와인을 소개하는 모습이 담겼다.

이날 이민정은 지난 촬영 당시를 회상하며 “당시 조금 무리해서 9병 가까이 마셨던 것 같다”고 말문을 열었다. 하지만 현장 제작진이 “실제로는 12병이었다”고 바로잡자 이민정은 놀란 기색을 감추지 못했다. 이를 들은 한해 역시 “하루에 10병을 넘기기가 쉽지 않은데 정말 대단하다”며 혀를 내둘렀다.

이어진 영상에서 이민정은 약 20초 만에 와인을 따는 ‘남다른 손재주’를 선보여 눈길을 끌었다. 한해가 와인을 깔끔하게 따는 비결을 묻자 이민정은 “많이 따보면 된다”고 담담하게 응수해 웃음을 자아냈다. 이에 한해는 “손놀림이 거의 ‘타짜’ 수준”이라고 너스레를 떨며 현장을 웃음바다로 만들었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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