‘이혼설’ 일축하더니…박성광 아내 이솔이, 홀로 경주 떠난 근황

이솔이가 경주 여행 근황을 밝혔다. 출처=이솔이 SNS

코미디언 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 홀로 경주로 여행을 떠난 근황을 전했다.

21일 이솔이는 자신의 소셜미디어(SNS)에 “경주 혼행(혼자 여행) 내내 내가 탐했던 것”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이솔이는 흰색 나시톱에 스트라이프 패턴의 와이드 팬츠를 매치해 감각적이면서도 편안한 여행 패션을 선보였다. 하늘색 캡모자로 얼굴을 살짝 가렸음에도 투명한 피부와 뚜렷한 이목구비가 시선을 사로잡았다. 특히 분홍빛 배롱나무 아래에서 환하게 미소 짓는 모습으로 청초한 분위기를 자아냈다.

앞서 이솔이는 남편 박성광과 서로 다른 여행 취향으로 인해 휴가를 따로 보낸다고 밝힌 바 있다. 최근에는 소셜미디어에 의미심장한 가치관 관련 글을 올려 일각에서 이혼설이 제기되기도 했으나, 이솔이가 직접 이를 해명하고 박성광 역시 다정한 댓글을 남기며 해프닝으로 일단락됐다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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