고우석, 장타 4방에 무너졌다… 빅리그 입성 13일 만에 트리플A행

사진=AP/뉴시스

고우석(미네소타 트윈스)이 쓰라린 하루를 보냈다. 미국 메이저리그(MLB) 데뷔 후 처음으로 이틀 연속 마운드에 올랐지만 장타 4개를 허용하는 등 아쉬운 투구 내용을 보인 것. 경기 직후엔 마이너리그 강등 통보까지 받았다.

고우석은 21일 미국 오하이오주 클리블랜드의 프로그레시브 필드에서 열린 2026 MLB 클리블랜드 가디언스와의 정규리그 원정경기에 팀이 3-10으로 뒤진 7회 말 등판해 1이닝 4피안타(1홈런) 2탈삼진 3실점을 기록했다.

전날 시카고 컵스전에서 23개의 공을 던진 고우석은 이날 투구 수 24구를 가져갔다. 포심 패스트볼(10개)의 평균 구속은 시속 151.3㎞를 마크한 가운데 내준 안타들이 장타로 계속해서 연결됐다.

출발부터 불안했다. 선두 타자 패트릭 베일리에게 시속 151㎞짜리 포심 패스트볼을 던졌다가 가운데 담장을 넘어가는 솔로 홈런을 허용했다. 지난 10일 빅리그 데뷔전서도 베일리 상대로 홈런을 헌납한 바 있다.

설상가상 후속타자 피티 핼핀과 카일 만자르도에게 연속 2루타를 허용, 무사 2, 3루 위기가 이어졌다. 트래비스 바자나를 7구 승부 끝에 몸쪽 낮은 커브로 헛스윙 삼진 처리했지만, 체이스 들로터에게 초구 슬라이더를 공략당해 2타점 2루타를 내줬다.

사진=AP/뉴시스

고우석은 브라얀 로키오를 루킹 삼진, 리스 호스킨스를 중견수 뜬공으로 돌려세워 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다. 그러나 홈런 1개와 2루타 3개를 맞으며 빅리그 한 경기 최다인 3실점을 떠안았다. 미네소타는 선발투수 조 라이언을 비롯한 마운드가 줄줄이 무너지면서 4-13으로 대패했다.

지난 10일 클리블랜드를 상대로 데뷔전을 치른 고우석은 이후 두 경기에서 무실점을 이어갔지만 이날 다시 흔들렸다. 시즌 성적은 4경기 8피안타 2볼넷 5탈삼진 평균자책점 9.00(4이닝 4자책점)이 됐다.

고우석은 경기 후 트리플A행을 통보받았다. 지난 6일 디트로이트 타이거스서 미네소타로 트레이드된 뒤 8일 26인 로스터에 이름을 올리며 빅리거의 꿈을 이뤘지만, 불과 13일 만에 다시 마이너리그로 내려가게 됐다.

미네소타는 고우석을 대신해 22일 선발 등판이 예정된 좌완 켄드리스 로하스를 빅리그 로스터에 등록할 것으로 보인다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]