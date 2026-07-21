벤츠, ‘디 올-뉴 일렉트릭 GLC’ 사전 계약 1000건 돌파

GLC 400 4MATIC 일렉트릭

메르세데스-벤츠 코리아는 지난 9일부터 사전 계약을 시작한 ‘디 올-뉴 메르세데스-벤츠 일렉트릭 GLC(The all-new Mercedes-Benz electric GLC)’가 20일 기준 사전 계약 1000건을 넘어섰다고 밝혔다.

일렉트릭 GLC는 메르세데스-벤츠의 글로벌 베스트셀러 스포츠유틸리티차량(SUV) GLC의 첫 번째 순수 전기 모델이다. 또한 메르세데스-벤츠가 새롭게 개발한 전기차 전용 플랫폼인 MB.EA(Mercedes-Benz Electric Architecture)를 최초로 적용한 양산 모델로, 브랜드의 차세대 전기차 전략을 상징하는 신차다.

신차는 기존 GLC가 구축한 상품성과 실용성을 기반으로 전동화 기술을 결합한 것이 특징이다. 메르세데스-벤츠는 GLC 고유의 주행 성능과 공간 활용성, 편의성을 유지하면서 차세대 전기 구동 시스템과 새로운 전자·소프트웨어 아키텍처를 적용해 상품 경쟁력을 높였다고 설명했다.

특히 MB.EA 플랫폼은 메르세데스-벤츠가 차세대 전기차를 위해 새롭게 개발한 전용 아키텍처다. 배터리 효율과 에너지 관리 기술, 전동화 시스템, 차량 제어 소프트웨어 등을 통합 설계해 효율성과 주행 성능을 동시에 확보하는 데 초점을 맞췄다.

차량에는 최신 전기 구동 시스템과 함께 지능형 소프트웨어가 적용된다. 이를 통해 주행 상황에 따른 에너지 관리와 차량 제어를 최적화하며, 다양한 디지털 기능을 지원하는 것이 특징이다. 메르세데스-벤츠는 향후 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전략에 맞춰 지속적인 기능 확장도 가능하도록 개발했다고 밝혔다.

국내에는 출시 초기 두 가지 사양의 론치 에디션(Launch Edition)이 먼저 판매된다.

라인업은 ‘GLC 300 4MATIC AMG 라인 일렉트릭’과 ‘GLC 300 4MATIC AMG 라인+ 일렉트릭’ 등 두 가지 모델로 구성된다. 두 모델 모두 사륜구동 시스템인 4MATIC을 기본 적용했으며, AMG 라인 디자인 패키지를 통해 차별화된 외관과 실내 구성을 제공한다.

메르세데스-벤츠 코리아는 올해 4분기부터 고객 인도를 시작할 계획이다.

이와 함께 상위 모델인 ‘GLC 400 4MATIC 일렉트릭’도 추가 투입한다. 해당 모델은 내년 상반기 국내 출시를 목표로 준비 중이다. 이를 통해 전기 GLC 라인업을 확대하고 소비자 선택의 폭을 넓힌다는 계획이다.

사전 계약은 전국 65개 메르세데스-벤츠 공식 전시장에서 진행된다. 고객은 전시장을 방문해 계약을 진행할 수 있으며, 메르세데스-벤츠 코리아 공식 홈페이지의 사전 예약 페이지를 통해 차량 상담도 신청할 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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