김동현♥송하율, 제주 태교 여행 포착…넷째 앞둔 D라인 ‘눈길’ [스타★샷]

사진 = 김동현 SNS 계정

격투기 선수 출신 방송인 김동현이 넷째 출산을 앞둔 아내와 함께 태교 여행에 나섰다.

김동현은 21일 자신의 SNS에 “곧 4남매 엄마 아빠. 태교 여행”이라는 글과 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 김동현 SNS 계정

사진 = 김동현 SNS 계정

공개된 사진에는 제주도로 태교 여행을 떠난 김동현과 아내 송하율의 모습이 담겼다. 김동현은 블루 계열 의상을, 송하율은 옐로우 원피스를 착용해 여유로운 분위기를 자아냈다.

오는 9월 넷째 출산을 앞둔 송하율은 한층 도드라진 D라인을 드러냈다. 김동현의 손을 꼭 잡은 채 다른 한 손으로 배를 감싸는 모습에서 설렘이 느껴졌다. 특히 두 사람은 제주도 돌하르방 앞에서 인증 사진을 남기며 눈길을 끌었다.

한편 김동현은 2018년 9월 6살 연하의 송하율과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 지난 4월 넷째 임신 소식을 전했으며, 오는 9월 출산을 앞두고 있다. 넷째의 성별은 아들로 알려졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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