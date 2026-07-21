‘56세’ 정재형, 운전면허 취득 인증…절친 고현정도 “ㅋㅋㅋ” 축하 [스타★샷]

사진 = 정재형 SNS 계정

가수 겸 작곡가 정재형이 56세에 운전면허를 취득하며 늦깎이 면허 소지자가 됐다.

정재형은 지난 20일 자신의 SNS에 “운전면허 소지자!!”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 모자와 마스크를 착용한 정재형이 ‘면허증 찾는 곳’ 앞에서 면허증 발급을 기다리는 모습이 담겼다. 편안한 차림에도 자연스러운 스타일링으로 눈길을 끌었다.

무엇보다 팬들의 관심을 모은 것은 뒤늦은 운전면허 취득이었다. 1970년생인 정재형은 만 56세에 면허를 따며 새로운 도전에 성공했다.

이를 본 절친들의 축하도 이어졌다. 배우 고현정은 “ㅋㅋㅋㅋㅋ”라는 댓글을 남기며 반가움을 표현했고, 배우 이기우 역시 축하 인사를 전했다.

한편 정재형은 1995년 그룹 베이시스로 데뷔했다. 이후 엄정화, 이소라, 이문세, 성시경, 아이유 등 국내 정상급 아티스트들의 앨범에 작곡가와 프로듀서로 참여하며 음악성을 인정받았다. 현재는 유튜브 채널 ‘요정재형’을 운영하며 ‘요정 식탁’, ‘요정 레시피’ 등 다양한 콘텐츠를 선보이고 있으며, 약 73만 명의 구독자와 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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