CJ ENM 피프스시즌 작품이 넷플릭스 상반기 ‘글로벌 1위’…‘그의 이야기&그녀의 이야기’ 열풍

CJ ENM의 글로벌 스튜디오 피프스시즌(FIFTH SEASON)이 제작한 시리즈 ‘그의 이야기 & 그녀의 이야기(His & Hers)’가 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 상반기 넷플릭스에서 서비스된 모든 시리즈 콘텐츠를 통틀어 누적 시청 수(Views) 1위 기염을 토했다.

17일 공개된 넷플릭스 2026년 상반기 시청 현황 보고서에 따르면 ‘그의 이야기 & 그녀의 이야기’는 1억 400만 누적 시청 수를 기록하며 이 부문 시리즈 1위에 올랐다. 세계적인 팬덤을 보유한 ‘브리저튼’ 시즌4 (2위·1억 뷰), ‘아이 윌 파인드 유’(3위·6400만 뷰)를 모두 따돌렸다.

지난 1월 넷플릭스를 통해 공개된 이 작품은 앨리스 피니의 동명의 베스트셀러 소설을 드라마화한 작품이다. 주연을 맡은 테사 톰슨이 총괄 프로듀서로 참여해 존 번탈과 호흡을 맞췄다. 뉴스 기자인 아내와 형사인 남편이 별거 중 동일한 살인 사건의 취재와 수사를 각각 맡게 되면서 하나의 진실을 두고 서로를 의심하며 대립하는 과정을 그린 심리 스릴러다.

외신들의 호평도 잇달았다. 영국 가디언은 “정주행을 멈출 수 없는 중독성 강한 스릴러”라고 했고, 미국 버라이어티는 “당신이 예상하는 단순한 스릴러 그 이상의 걸작”이라고 평하며 “환상적인 서사의 흐름과 치밀한 반전이 이어짐은 물론, 인간의 깊은 고뇌와 분노라는 복합적인 감정을 놀랍도록 설득력 있게 그려냈다”라고 극찬했다.

CJ ENM 관계자는 “피프스 시즌은 완성도 높은 스토리텔링과 제작 역량을 바탕으로 콘텐츠 파워를 입증하고 있다”라며 “올해도 차세대 콘텐츠를 이끄는 크리에이티브 제작 스튜디오로서의 위상을 한층 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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