“볼찌빵?” 슈주 신동, 37kg 감량 후 도로 푸근해졌나…남돌 6인과 ‘귀요미’ 근황

신동이 한결 푸근해진 모습을 공개했다. 출처=신동 SNS

그룹 슈퍼주니어 멤버 신동이 친근해진 근황을 전했다.

지난 20일 신동은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “볼찌빵? 왕궁빵 왔다”라는 글과 함께 짧은 영상 한 편을 게재했다.

공개된 영상에는 ENA 신규 예능 프로그램 ‘왕자와 거지’에 함께 출연하는 가수 이특, 던, 그룹 위아이(WEi) 멤버 등 남자 아이돌 6명의 모습이 담겼다. 영상 속 신동은 볼에 주먹을 대는 포즈를 취하며 특유의 유쾌한 매력을 선보였다.

특히 신동은 최근 선보였던 날렵한 모습과는 달리 한층 푸근해진 인상으로 시선을 사로잡았다.

앞서 신동은 규칙적인 생활 습관 개선을 통해 37kg 감량에 성공하며 화제를 모은 바 있다. 그러나 이후 방송 등을 통해 비만 치료제(위고비) 복용에도 불구하고 요요 현상을 겪었다고 밝히는 등 다이어트 잔혹사를 솔직하게 고백해 대중의 공감을 샀다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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