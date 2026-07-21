경륜경정, 과몰입 예방 체계 강화…전문가 자문협의체 가동

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 이용자 보호 체계를 한층 강화하고 과몰입 예방 정책의 전문성을 높이기 위해 중독예방 및 상담심리 분야 전문가로 구성된 자문협의체를 운영한다.



이번 자문협의체는 희망길벗 전문상담사와 중독정신의학·도박중독·재활심리 분야 전문가 등 총 6명으로 구성, 오는 9월까지 총 5차례 운영된다. 외부위원으로는 김호진 한국도박문제관리센터 민간상담기관 희망샘 소장, 이승현 다담심리센터장, 고승환 경기남부도박문제예방치유센터 부센터장이 참여한다.



협의체에서는 문제도박 선별도구(CPGI)와 구매데이터 기반 과몰입 지수를 활용한 조기 선별 체계 구축, 이용자의 위험도와 변화 의지를 반영한 맞춤형 상담 프로그램 개발, 결과 중심의 성과관리체계 마련, 프로그램 종료 이후 사후관리 방안 등을 중점적으로 논의한다.



특히 기존의 상담 실적 중심 관리에서 벗어나 이용자의 실제 위험도 변화와 행동 개선을 평가하는 예방 중심 관리체계를 구축하고, 자문 결과를 건전화 정책과 관련 연구에 반영해 이용자 보호의 실효성을 높일 계획이다.



관계자는 “이용자 보호는 건전한 레저문화 조성의 출발점”이라며 “앞으로도 중독예방 전문가들과 지속적으로 협력해 과학적 근거에 기반한 예방체계를 구축하고, 예방 중심의 건전화 정책을 통해 이용자 보호 수준을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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